Lo último: Nicolás Maduro desinstaló WhatsApp en vivo: “Te fuiste, si te he visto no me acuerdo”

“Te fuiste WhatsApp, si te he visto no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp, estoy en paz. WhatsApp pal carajo. Juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas, ¿quieren paz? elimínenla porque le entregó toda la lista de Venezuela al narcotráfico colombiano y al imperialismo tecnológico para que atacara y volviera loca a la familia venezolana”, dijo desde el Palacio de Miraflores en Caracas.