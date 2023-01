Londres: nueva realidad laboral, trabajo de oficina de martes a jueves; lunes y viernes, de trabajo remoto

Inglaterra vive una nueva realidad después de la pandemia. El trabajo desde la oficina se estaría restringiendo solamente a los días martes, miércoles y jueves, y los lunes y los viernes se están destinando en la mayoría de los casos al trabajo remoto.

Esto, a pesar de la lucha de muchos empleadores para que la gente regrese a trabajar los cinco días de la semana, presencialmente, desde la oficina.

Londres. Inglaterra. Ezra Bailey - Foto: Getty Images

De acuerdo con un reporte que el diario británico Daily Mail describe, los datos confirman algo que muchos negocios venían percibiendo desde la reactivación, posterior a la peor parte de la pandemia, y es que los lunes y los viernes se han convertido en días de poco movimiento.

Los analistas utilizaron los datos de teléfonos móviles en más de 500 calles principales de Londres, en el periodo comprendido entre 2019 y 2022 para llegar a estas conclusiones.

De acuerdo con declaraciones de Mark Allan, el director ejecutivo de la firma inmobiliaria LandSec al Daily Mail, los datos comprueban una realidad y es que entre martes y jueves es cuando se vive mayor actividad en la ciudad de Londres, desde la reactivación pospandemia.

El experto dice que es una tendencia y que la actividad no volverá a ser la misma de la época prepandemia: “No vamos a volver a cómo eran las cosas antes de covid”, asegura Allan.

“Ciertamente, creemos que habrá menos personas en las oficinas a largo plazo y estamos planificando en consecuencia” añade el experto.

En los últimos tres años, el espacio de oficinas vacío en Londres se ha más que duplicado, de acuerdo con la firma inmobiliaria CBRE.

Para el jefe de investigación de la firma CBRE, David Inskip, las oficinas ahora deben ofrecer un espacio de calidad para que realmente sean usadas: “Tiene que ser un entorno construido de alta calidad que lo atraiga” dijo al Daily Mail.

Más flujo de gente en ciudades pequeñas

Paradójicamente, los datos muestran que, así como las grandes ciudades como Londres han permite tráfico de gente, otras ciudades más pequeñas y los suburbios se han beneficiado de esa situación, al recibir mayor afluencia de personas en sus calles principales.

Aunque Londres se vería afectado por la falta de afluencia de gente, otras ciudades pequeñas estarían experimentando una mayor reactivación, comparando con sus actividades normales del pasado, antes de la pandemia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En la ciudad de Kirkby, Merseyside, por ejemplo, la afluencia ha aumentado un 60 por ciento en tres años.

“Los lugares que han prosperado tienen una combinación más equilibrada y diversa de oficinas, residenciales y minoristas”, asegura el fundador dePlaceMake.io, una de las empresas que obtuvo los datos Chlump Chatkupt.

“Renuncio, antes que regresar a la oficina”

De acuerdo con la BBC, un tercio de las empresas en el Reino Unido planea reducir el trabajo flexible en los próximos meses.

Sin embargo, cerca de dos tercios de los trabajadores dicen que son más productivos en un entorno de trabajo híbrido o remoto, según datos de Linkedin.

Muchas personas prefieren renunciar, antes que regresar al trabajo de oficina. “No me sentí valorado como miembro del equipo. No me sentí valorado como empleado y ciertamente no sentí que me estuvieran cuidando”, aseguró Christian Hänsel para un reportaje de la BBC, sobre su mala experiencia con el regreso al trabajo presencial.