Suscribirse

Mundo

Los aranceles de Donald Trump comienzan a regir este 7 de agosto. ¿Cómo afectan a Colombia? Cinco preguntas clave

Ulf Thoene, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, explica en SEMANA lo que viene.

Redacción Mundo
7 de agosto de 2025, 11:06 a. m.
Donald Trump Aranceles
Entran en vigor los aranceles impuestos por Donald Trump. | Foto: Adobe Stock / AP

Los aranceles son impuestos aduaneros que, con el libre comercio internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, fueron progresivamente bajando.

Pero con la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al poder han regresado con fuerza.

Y es que desde su posesión, Trump ha destacado la necesidad de implementarlos, con el fin de proteger la industria de su país, generando empleos y bajando la inflación. En tal medida, este 7 de agosto entran a regir los aranceles, siendo el arancel general para todos los productos que sean importados a los Estados Unidos del 10 %. A partir de ahí, se estiman aranceles específicos, dependiendo de su material, industria y origen, 35 % para Canadá, 50 % para Brasil, 25 % para India y 20 % para Taiwán.

Trump ha destacado la necesidad de implementarlos con el fin de proteger la industria de su país, generando empleos y bajando la inflación. | Foto: AP - STOCK ADOBE

SEMANA: ¿Cuál es el objetivo estratégico de Estados Unidos al imponer estos aranceles y qué impacto podrían tener en las relaciones comerciales bilaterales o multilaterales?

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Gustavo Petro cuestiona que los colegios enseñen inglés como segundo idioma. Sugiere el aprendizaje de lenguas indígenas
3. Devuelven a delantero colombiano de Europa: negocio pactado tras marcar solo tres goles

Ulf Thoene: El objetivo estratégico de EE. UU. es corregir prácticas comerciales que contribuyen a su déficit comercial, impulsar la manufactura doméstica y abordar preocupaciones de seguridad, como el tráfico de fentanilo desde México y China.

Contexto: Donald Trump anuncia nuevos aranceles y Colombia es sujeto de esa nueva medida

Estos aranceles, más políticos que económicos en casos como Brasil, podrían intensificar tensiones geopolíticas, provocar represalias, fragmentar relaciones multilaterales y reavivar una “Guerra Fría Tecnológica”, forzando a los países a elegir entre alinearse con las cadenas de suministro y alianzas de seguridad de EE. UU. o China.

SEMANA: ¿Qué productos o sectores específicos se verán más afectados por los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a partir del 7 de agosto?

Ulf Thoene: Los sectores más afectados incluirán textiles, calzado, cobre, madera, semiconductores y electrónicos, enfrentando incrementos significativos en costos para consumidores y cadenas de suministro globales.

SEMANA: ¿Cómo podrían responder los países afectados por estos aranceles? ¿Es probable que veamos represalias comerciales o renegociaciones de acuerdos?

Ulf Thoene: Los países afectados podrían responder con aranceles recíprocos, desafíos en la OMC o renegociaciones de acuerdos bilaterales para mitigar los impactos.

Es probable que surjan represalias, como en conflictos comerciales previos, junto con esfuerzos para diversificar cadenas de suministro y fortalecer alianzas alternativas, como los BRICS.

El presidente Donald Trump anunció este domingo aranceles del 100% a películas producidas en el extranjero. (Photo by Alex Wroblewski / AFP)
Los países afectados podrían responder con aranceles recíprocos, desafíos en la OMC o renegociaciones de acuerdos bilaterales para mitigar los impactos. (Photo by Alex Wroblewski / AFP) | Foto: AFP

SEMANA: ¿Qué consecuencias podrían tener estos aranceles para los consumidores y las empresas en Estados Unidos y países exportadores como Colombia?

Ulf Thoene: En EE. UU., los consumidores podrían enfrentar costos adicionales en 2025, con inflación en bienes como ropa y electrónicos, mientras que las empresas sufrirían interrupciones en las cadenas de suministro y pérdida de competitividad, aunque aún no está claro si los importadores, exportadores o consumidores asumirán principalmente estos costos.

Contexto: Nuevos aranceles de Donald Trump: Amcham explica el alcance para Colombia

En países exportadores como Colombia, los aranceles podrían reducir el acceso a mercados, incrementando el desempleo y afectando sectores como textiles y materias primas, con impactos negativos en los ingresos y el crecimiento económico.

SEMANA: ¿Qué rol podrían jugar organismos internacionales como la OMC frente a esta nueva medida arancelaria?

Ulf Thoene: Aunque los organismos internacionales como la OMC han perdido relevancia ante el creciente peso de los estados nacionales, en teoría podrían mediar disputas, evaluar si los aranceles violan normas comerciales y facilitar soluciones multilaterales para evitar escaladas. Sin embargo, la implementación de sus decisiones es incierta, y su eficacia dependerá de la cooperación de EE. UU. y de las posibles represalias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falcao García define su futuro: revelan equipo español con el que estaría conversando

2. El hijo de Melissa Gate sorprendió con su nueva adquisición y generó todo tipo de reacciones: “De la pobreza a la riqueza”

3. Murió una familia entera en accidente de tránsito en Estados Unidos: “Tragedia indescriptible”

4. Tajante llamado a Néstor Lorenzo para las eliminatorias: dan argumento para que se haga oficial

5. Víctor de Currea-Lugo, denunciado por presunto acoso sexual, sería asesor en el Dapre: Presidencia publicó su hoja de vida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ArancelesDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.