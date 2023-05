Los tres países en el mundo donde no se vende Coca-Cola ¿Cuales son y por qué no la comercializan?

La Coca-Cola es probablemente la marca más conocida en el mundo, es una bebida azucarada gaseosa vendida a nivel mundial en tiendas, restaurantes y máquinas expendedoras, es el principal producto de la compañía The Coca-Cola Company, de origen estadounidense y con sede en la ciudad de Atlanta.

Lo que produce la compañía para la elaboración de la bebida, es un concentrado que luego vende a varias empresas embotelladoras licenciadas, que mezclan este concentrado con agua filtrada y edulcorantes para, posteriormente, obtener la bebida final, que será comercializada en latas de aluminio, botellas de plástico o de vidrio.

Lo que produce la compañía para la elaboración de la bebida, es un concentrado que luego vende a varias empresas embotelladoras licenciadas, que mezclan este concentrado con agua filtrada y edulcorantes para, posteriormente, obtener la bebida final. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La coca-cola hace presencia en todo el mundo, excepto en tres países en donde no es posible comprar una de estas bebidas, ni por todo el dinero del mundo.

Cuba

El caso de Cuba es bastante curioso, porque antes de la revolución cubana en 1959, la empresa The Coca-Cola Company tenía varias fábricas en la isla y comercializaba la bebida.

Con la llegada del régimen de Fidel Castro y la política de nacionalización de las empresas privadas, la Coca Cola salió del país.

En Cuba se comercializa la bebida llamada “Tu Kola”, una especie de Coca-Cola cubana.

En Cuba se comercializa la bebida llamada “Tu Kola”, una especie de Coca-Cola cubana. - Foto: AFP

Corea del norte

El caso de este país comunista, con cerca de 25 millones de habitantes, es distinto al de Cuba, pues allá jamás se ha comercializado la Coca-Cola.

Corea del norte ofrece su propia versión de la bebida, llamada Ryongjin Cola. De acuerdo con el portal El Economista, los insumos para la elaboración de la Ryongjin Cola son importados a Corea del Norte desde China, uno de sus principales socios comerciales.

Los insumos para la elaboración de la Ryongjin Cola son importados a Corea del Norte desde China, uno de sus principales socios comerciales. - Foto: Getty Images

Rusia

En la época de la cortina de hierro en la Unión Soviética era imposible encontrar una Coca-Cola, era un producto que no se comercializaba. Sin embargo, con la caída del muro de Berlín y de la propia Unión Soviética en 1991, The Coca-Cola Company finalmente entró a Rusia.

Todos estos años los rusos había podido acceder a la compra de este producto, sin embargo, tras la invasión de Rusia a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, la empresa suspendió sus operaciones en el país. De acuerdo con El Economista, la embotelladora de la empresa sigue trabajando en Rusia, pero se encuentra distribuyendo un producto llamado Dobry Cola.

El liderago de Coca-Cola

Aunque la cantidad de bebidas en el mercado mundial es cada vez mayor, la Coca-Cola se mantiene como un de los productos más recordados y reconocidos por los usuarios.

Este año 2023, de acuerdo con la Revista Dinero, en Colombia Coca-Cola mantiene el liderazgo de recordación, no solo en gaseosas, sino también al evocar simplemente una marca.

Aunque en últimos años su recordación en el segmento de las gaseosas ha vivido una tendencia descendente, se mantiene a la vanguardia.

En Colombia, por ejemplo, en el año 2021 obtuvo su mayor Top of Mind en los últimos 20 años, con 58 por ciento, para este año se ubica en 55 por ciento. El llamado Top of Mind es un término de mercadeo, que se refiere a la capacidad de una marca o producto, de ser lo primero que le viene a la mente de un cliente cuando piensa en una categoría de producto o industria en particular.