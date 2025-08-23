Maduro le hace un guiño a China en plena tensión con EE.UU.: se estaría comunicando con Xi Jinping

Venezuela y Estados Unidos se encuentran en un punto álgido de sus relaciones, luego de que Nicolás Maduro, dictador del país vecino, retara a Donald Trump a atacarlo, respuesta que se dio tras el despliegue del Grupo Anfibio Iwo Jima, integrado por el buque de asalto USS Iwo Jima y los transportes USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, junto con la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina, que fue enviado con destino a las costas de Venezuela.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró a medios de comunicación hace algunos días que EE.UU. usaría todo su poder para frenar el flujo de drogas a su territorio, desde el territorio venezolano, en el que se resguardaría el Cartel de los Soles, grupo delincuencial que estaría enviando estupefacientes al país norteamericano.

Reuters asegura que se trataría de buques de guerra para combatir amenazas de drogas. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Tras las fuertes tensiones, en las últimas horas se conoció que el dictador Nicolás Maduro se estaría acercando cada vez más a China, que es el rival económico más grande de los EE.UU.

Durante el Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, Maduro pausó su discurso para mostrar un teléfono celular, asegurando que este fue un regalo directo del presidente de China, Xi Jinping, indicando que este se comunica con el líder chino a través del dispositivo.

“Uno quiere aprender algo, busca un tutorial. Quiero aprender a manejar esa cámara que tiene el camarógrafo allá, pones ‘tutorial de cámara tal’. Quiero aprender a manejar este nuevo teléfono Huawei (marca insignia de China en aparatos móviles), que es el más avanzado del mundo… Este me lo regaló el presidente Xi Jinping, de China, aquí lo cargo. Yo me comunico por satélite con él", dijo Maduro reseñado por CNN.

Maduro le hace un guiño a China en medio de tensiones con EE.UU. | Foto: AFP

Aunque la declaración pareciera un hecho menor, lo cierto es que pone de manifiesto la necesidad de Venezuela de buscar un aliado enemigo de EE.UU. en plena tensión con ese país.

Además de este hecho, también se han dado otras reuniones diplomáticas que muestran una mayor cercanía entre Caracas y Pekín. Una fue la que sostuvo con Lan Hu, embajador de China.

¿China ayudará a Maduro? | Foto: GETTY IMAGES