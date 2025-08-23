Suscribirse

Maduro le hace un guiño a China en plena tensión con EE.UU.: se estaría comunicando con Xi Jinping

La tensión entre Venezuela y EE.UU. cada vez es mayor.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 7:13 p. m.
Venezuela y Estados Unidos se encuentran en un punto álgido de sus relaciones, luego de que Nicolás Maduro, dictador del país vecino, retara a Donald Trump a atacarlo, respuesta que se dio tras el despliegue del Grupo Anfibio Iwo Jima, integrado por el buque de asalto USS Iwo Jima y los transportes USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, junto con la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina, que fue enviado con destino a las costas de Venezuela.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró a medios de comunicación hace algunos días que EE.UU. usaría todo su poder para frenar el flujo de drogas a su territorio, desde el territorio venezolano, en el que se resguardaría el Cartel de los Soles, grupo delincuencial que estaría enviando estupefacientes al país norteamericano.

Tras las fuertes tensiones, en las últimas horas se conoció que el dictador Nicolás Maduro se estaría acercando cada vez más a China, que es el rival económico más grande de los EE.UU.

Durante el Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, Maduro pausó su discurso para mostrar un teléfono celular, asegurando que este fue un regalo directo del presidente de China, Xi Jinping, indicando que este se comunica con el líder chino a través del dispositivo.

Contexto: Juan Guaidó habla en SEMANA. Dice que “Maduro debe estar muy nervioso” tras operación de Estados Unidos hacia Venezuela

“Uno quiere aprender algo, busca un tutorial. Quiero aprender a manejar esa cámara que tiene el camarógrafo allá, pones ‘tutorial de cámara tal’. Quiero aprender a manejar este nuevo teléfono Huawei (marca insignia de China en aparatos móviles), que es el más avanzado del mundo… Este me lo regaló el presidente Xi Jinping, de China, aquí lo cargo. Yo me comunico por satélite con él", dijo Maduro reseñado por CNN.

Aunque la declaración pareciera un hecho menor, lo cierto es que pone de manifiesto la necesidad de Venezuela de buscar un aliado enemigo de EE.UU. en plena tensión con ese país.

Contexto: Donald Trump manda sus buques y el ELN cuida a Nicolás Maduro: SEMANA revela informes de inteligencia militar que preocupan

Además de este hecho, también se han dado otras reuniones diplomáticas que muestran una mayor cercanía entre Caracas y Pekín. Una fue la que sostuvo con Lan Hu, embajador de China.

El país asiático también se pronunció tras el envío del Grupo Anfibio por parte de EE.UU. a las costas de Venezuela, rechazando la amenaza del uso de la fuerza y oponiéndose a cualquier acción que viole los propósitos de la Carta de Naciones Unidas.

