Maduro vuelve a hablar en inglés y envía dura amenaza a Donald Trump. “Yes peace, war no”

El dictador aseguró que el presidente cometería “el error más grave de toda su vida” si atacara Venezuela.

Redacción Mundo
18 de noviembre de 2025, 9:40 p. m.
Nicolás Maduro busca la supervivencia de su régimen en medio de las tensiones con Estados Unidos y el interés de Donald Trump de combatir los carteles del narcotráfico.
| Foto: aFp / ap

El dictador venezolano Nicolás Maduro lanzó una advertencia directa al mandatario estadounidense Donald Trump, asegurando que una intervención militar en Venezuela significaría “el fin político” del líder republicano. Las declaraciones se produjeron durante su programa semanal Con Maduro+, en el que volvió a alternar el español con frases en inglés para dirigirse a Washington.

Maduro afirmó que dentro de Estados Unidos existiría “un empeño de sectores de poder” interesados en empujar a Trump a cometer “el error más grave de toda su vida” al ordenar acciones militares contra Venezuela.

Según dijo, ese escenario no solo sería promovido por adversarios del presidente estadounidense, sino también por figuras cercanas a él. “Tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era pos-Trump y no le importa nada hacerle un daño”, afirmó.

X
Nicolás Maduro respondió a la idea de Trump de una posible reunión. | Foto: Alfredo Lasry R / Fotógrafo autónomo/Getty Images - Christopher Furlong / Fotógrafo de plantilla/Getty Images

El líder del régimen sostuvo que desde hace 16 semanas su país enfrenta lo que describió como “amenazas, agresión psicológica y asechanzas”, en referencia a las declaraciones de Trump y el despliegue militar estadounidense, mientras que el presidente estadounidense ha insistido en que no descarta ninguna opción respecto a posibles operaciones militares contra Caracas.

A ese clima atribuyó lo que considera una respuesta unificada de las fuerzas venezolanas. Aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto con la Milicia Bolivariana, se encuentra “revitalizada”, “desplegada” y con mayor nivel de entrenamiento.

En esa misma línea, Maduro subrayó que ejercicios recientes habrían permitido “incrementar” las capacidades militares del país. Recalcó que ese aparato no está diseñado para operaciones fuera del territorio venezolano. “Nuestro poder militar está pensado para defender esta tierra, defender los mares y, sobre todo, proteger el derecho de nuestro pueblo a su desarrollo en paz”, sostuvo.

Donald Trump Nicolás Maduro
Donald Trump no ha descartado una operación en Venezuela contra Nicolás Maduro. | Foto: AP / Adobe Stock

Maduro reiteró su llamado al diálogo frente a la tensión bilateral en un curioso intento de hablar en inglés. “Yo lo he dicho en inglés, y lo repito siempre. Diálogo. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? Diálogo, diálogo, diálogo… Yes, peace, war no, never, never war”, dijo, insistiendo en que su postura es evitar cualquier confrontación armada.

Sin embargo, su mensaje más contundente estuvo dirigido nuevamente a Trump. Según Maduro, quienes buscan “destruir” al presidente estadounidense estarían tratando de “azuzarlo” para provocar una guerra en Venezuela. “Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por el aumento de tensiones entre ambos gobiernos, luego de que Trump reiterara que no descarta opciones militares y mientras Estados Unidos mantiene un intenso despliegue en el Caribe. Maduro, por su parte, insiste en que Venezuela está preparada para resistir y que cualquier agresión tendrá una “respuesta de unidad nacional”.

