Marco Rubio hace preocupante advertencia sobre solicitudes de visas de colombianos: hay colapso en sedes consulares

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles, 21 de mayo, que los colombianos que quieran ir al Mundial de fútbol 2026, pero que no tengan su visa aún, probablemente no la obtengan a tiempo, debido a la alta cantidad de solicitudes de estos documentos en el país, además de que no hay suficiente personal para atender los pedidos.