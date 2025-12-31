María Corina Machado fue elegida por Salud Hernández-Mora como personaje del año: “Es el modelo a seguir”

El 2025 fue un año de contrastes sociales y políticos, tanto en la región como en el mundo entero. Guerras que destruyeron parte del Medio Oriente, desastres naturales, elecciones que reconfiguraron el mapa geopolítico de las naciones y sus relaciones con el mundo, fluctuaciones en la economía del planeta y diversos hechos que, como cada año, pusieron a prueba una vez más a la humanidad.

El Nobel más atípico y conmovedor: Salud Hernández-Mora narra la odisea de María Corina Machado para llegar a Oslo

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda en el Grand Hotel en Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025. Foto: AP

En Colombia, la situación no fue menor. Como lo describió Salud Hernández-Mora, el 2025 agonizó con el decreto de aumento del salario mínimo, que se ubicó en un escenario “electorero” y “descarado” con 15 puntos por encima de la inflación.

También, cerró con un cambio inesperado de la cúpula militar que, en palabras de Hernández-Mora, está “destinada exclusivamente a que unos generales troperos fracasen de manera estrepitosa, porque solamente con la aplicación de la subida salarial se les va el escaso presupuesto en defensa que les han dejado para el próximo año”.

Conmovedor discurso de María Corina Machado, leído por su hija en Oslo: “La paz es, en última instancia, un acto de amor”. Léalo completo

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz Foto: AFP

Pero en medio de la crisis que atraviesa el país, el hemisferio y el mundo, Salud Hernández-Mora hizo un llamado a la esperanza y a cerrar el año de la mejor manera, destacando a una mujer que “nos ha devuelto la fe en la clase política, que demuestra que todavía quedan líderes capaces de sacrificar su vida por la libertad de su país”.

El personaje del año de Salud Hernández-Mora, sin duda alguna, fue la dirigente política venezolana María Corina Machado, quien, después de permanecer meses viviendo en la clandestinidad escondida del régimen de Nicolás Maduro, cerró su año recibiendo el bien merecido Nobel de Paz, por su inagotable lucha por restablecer la paz y el orden constitucional en su país.

Hernández-Mora, quien le siguió los pasos a Machado hasta Oslo, Noruega, destacó del personaje del año su lucha incansable por “disfrutar de unas libertades y unos derechos que solo apreciamos cuando los perdemos”.

“María Corina Machado es, sin duda, el personaje del año, el ejemplo a seguir. Y en el 2026 recogerá los frutos de todo lo que ha sembrado durante tanto tiempo; ella y los venezolanos. Veremos una Venezuela libre y después vendrá Nicaragua y luego Cuba”, destacó la periodista.

La premio Nobel de la paz María Corina Machado se ríe mientras se dirige a una conferencia de prensa en el Gran Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025 Foto: AFP

Para Salud Hernández-Mora, María Corina nunca decepciona; ha sido coherente a lo largo de toda su vida. No hay nadie que tenga la capacidad de unir a todos los grupos como ella, no solo a la oposición, sino también a la población.