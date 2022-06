“Más que redactar una Constitución, la han perpetrado”: duras críticas de constitucionalista en Chile

QUE NO TE ESTAFEN, TE PROMETEN:



D° vivienda, pero NO propia.

D° salud, pero con sistema ÚNICO.

D° seguridad social, pero NO eres dueño de tus ahorros.

D° educación, pero SIN respetar el derecho preferente de padres.



El cuento del tío de la CC ha llegado demasiado lejos. pic.twitter.com/QjoJ8Kv6Xq