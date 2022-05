Mattel rompe esquemas y lanza su primera Barbie transgénero en homenaje a Laverne Cox

La compañía detrás de Barbie cada vez se adapta a las nuevas tendencias y transformaciones que da el mundo. Luego de que Mattel se inspirara para sacar una muñeca inspirada en la Reina Isabelle II tras su cumpleaños número 96; ahora rompió los estereotipos y anunció su primera muñeca transgénero.

Como era de esperarse, el cambio tan radical que ha tomado la compañía la ha hecho merecedora de un sin número de aplausos y vítores. Luego de que se inspirara en la actriz Laverne Cox, conocida por su papel en la serie Orange is the New Black, una mujer abiertamente transgénero ganadora de un premio Emmy y defensora de los derechos LGBTQ+.

“Laverne Cox usa su voz para amplificar el mensaje de ir más allá de las expectativas sociales para vivir más auténticamente”, fue el mensaje que emitió la compañía en el lanzamiento de la muñeca expresando lo que representaría este cambio e inclusión en la icónica Barbie.

Por su parte, Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie y muñecas en Mattel se refirió a la importancia que tenía esta nueva muñeca inspirada en la actriz trans tanto para la compañía, como para la comunidad.

“Estamos orgullosos de resaltar la importancia de la inclusión y la aceptación en todas las edades y para reconocer el impacto significativo de Laverne en la cultura con una colección de homenaje a Barbie”, fueron las palabras de la McKnight en el lanzamiento de la muñeca.

Laverne Cox se mencionó ante el homenaje, asegurando que estaba muy contenta con la noticia, así como con la ilusión de que los jóvenes pudieran adquirirla, además, afirmó que este era otro hito grande en su carrera.

“No puedo esperar a que los fanáticos encuentren mi muñeca en los estantes y tengan la oportunidad de agregar una muñeca Barbie con el modelo de una persona transgénero a su colección. Espero que la gente pueda ver esta Barbie y soñar en grande como lo he hecho yo en mi carrera”, expresó Cox.

simplesmente LENDÁRIA! 🏳️‍⚧️

Laverne Cox é a primeira mulher trans a ser homenageada pela Barbie💅🏽💓



Uma das estrelas de 'Orange Is The New Black', Laverne Cox ganhou uma homenagem da Barbie em comemoração ao seu aniversário de 50 anos. pic.twitter.com/9RnT8m2zT2 — travesti reflexiva 🧜🏽‍♀️ (@realodara) May 25, 2022

La muñeca ya se encuentra disponible en Amazon, donde la descripción hace alusión a la carrera que ha tenido la actriz, así como la importancia que esta tendría en medio de la cultura actual. “Barbie celebra a los visionarios cuyas increíbles contribuciones han ayudado a moldear e impactar la cultura”, comienza insistiendo.

Y continúa: “Esta muñeca Barbie® coleccionable rinde homenaje a la galardonada actriz, productora, escritora y defensora Laverne Cox. Como actriz cuatro veces nominada al Emmy, productora ganadora del Emmy y la primera mujer transgénero de color en tener un papel principal en un programa de televisión con guión...”, dejando en claro que la actriz es más que merecedora de este homenaje, así como alienta a la inclusión como primordial valor de esta edición.

Es de recalcar que la Barbie inspirada en Cox hace parte de la colección Tributo y trae consigo dos vestidos, uno rojo y otro plateado.

Barbie de la reina Isabel II

La empresa de juguetes retrató la cara de la monarca y su clásico peinado y su cabello blanco. Respecto al vestido, es de seda blanca broncada de manga larga y cubre todo el cuerpo de la muñeca, hasta los pies. Sumado a esto, no podía falta su representativa banda azul, que tiene dos insignias: una, de color rosa donada por su padre, el Duque de York; y la otra, azul clara otorgada por su abuelo, Jorge V.

Como complemento, el diseño de moda del juguete que busca mostrar a una reina Isabel II valiente, empoderada y pilar de vida para los demás, tiene un par de guantes blancos que combinan con el vestido. En adición, porta el broche de la orden de la Jarretera, uno de los reconocimientos más altos e importantes del Reino Unido y que muy pocos tienen el privilegio de obtener.