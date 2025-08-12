Medellín se ha consolidado como un destino turístico vibrante y atractivo, conocido como la “Ciudad de la Eterna Primavera” por su clima templado durante todo el año. Su notable transformación social y urbana la ha convertido en un referente de innovación y cultura en el país.

La ciudad ofrece una amplia gama de experiencias, desde la emblemática Comuna 13, con su arte callejero y escaleras eléctricas, hasta la Plaza Botero, que exhibe las monumentales esculturas de Fernando Botero.

Cristo Paisa, atractivo turístico en la Comuna 13 de Medellín | Foto: Instagram @Elcristodela13

También se encuentra el innovador sistema de transporte público, que incluye el Metrocable, conecta a los visitantes con la naturaleza en el Parque Arví.

Otros atractivos incluyen el Pueblito Paisa con su vista panorámica, el Jardín Botánico, el interactivo Parque Explora, y la vibrante vida nocturna y gastronomía en barrios como El Poblado y Laureles.

Medellín es definitivamente una ciudad llena de atractivos para civiles y turistas, y esto fue lo que notó el viajero coreano y tiktoker @oppawhat, que, en medio de un video viral, afirmó que, cuando le preguntaron si Colombia es peligrosa, él dijo que sí, pero después confesó que era porque se quería quedar en Colombia para él solo.

“Yo dije sí, está muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque yo quiero disfrutar Colombia solo para mí”, aseguró. “Solo yo quiero disfrutar Colombia”, agregó.

“Entonces yo dije, está muy peligrosa, pero está muy buena, ¿entienden?” El joven viajero ha llenado su canal con contenido colombiano, lleva viajando y recorriendo todo el país desde el 2023, “yo tengo una adicción de Colombia” dice en uno de sus videos.

Actualmente, muchos creadores de contenido y nómadas digitales de todo el mundo están eligiendo Colombia como su base, atraídos por sus costos de vida asequibles, la amabilidad de su gente, la riqueza cultural y sus paisajes impresionantes.

Ciudades como Medellín, en particular, se han convertido en un imán para ellos, quienes buscan capturar la vibrante vida de la ciudad.

Estos influencers y vloggers aprovechan la oportunidad para mostrar la gastronomía local, las fincas cafeteras, los pueblos pintorescos y la vida nocturna, compartiendo sus experiencias con audiencias globales a través de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.