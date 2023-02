Mesera se despachó contra clientes que no le dejaron propina y los calificó como “ratas”

Las propinas suelen ser un punto en discusión tanto por el valor a dejar como por la alternativa de incluir o no el servicio en el pago final. Se trata de un hecho que en algunos países puede verse como costumbre, mientras que en otros lugares lo atípico es que un cliente deje dinero extra tras la atención, independientemente de si se sintió o no satisfecho con el lugar y comida (por ejemplo).

Una mesera de Buenos Aires, Argentina, ha causado ‘revuelo’ durante los últimos días en Twitter, luego de que expresara su malestar porque unos comensales no le dejaron nada de propina. La mujer aprovechó el espacio para comentar sobre lo que, a su juicio, debería ser un acto de gratitud con los empleados.

Reacciones encontradas generó la queja de una mesera en Argentina (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Willie B. Thomas

La joven aparece en esa red social como @violetaisdead y contó haber atendido una mesa con 10 personas, quienes consumieron en alimentos alrededor de 50.000 pesos (más de 1.200.000 pesos colombianos). Sin embargo, una vez efectuaron el pago, este no incluía ninguna propina, por lo que se cuestionó: “¿Tan difícil es salir a comer afuera y no ser un rata con el mozo?”

atendí una mesa de 10 adultos

consumieron 50 mil pesos en comida y dejaron 0 pesos de propina. tan difícil es salir a comer afuera y no ser un rata con el mozo? — viole🦋 (@violetaisdead) January 26, 2023

Ese mensaje encendió la polémica y, a la fecha, su comentario ha sido visualizado por al menos dos millones de usuarios y replicado más de 1.500 veces. La lluvia de comentarios no se ha hecho esperar; algunos la respaldaron y otros le recomendaron que cualquier reclamo lo dirigiera a sus superiores, más no a los clientes.

“No es obligatoria la propina”

“Pero exígele a tu jefe, no al que va a consumir”, “Pero si no es obligatoria la propina. De última pídele que no sea rata a tu jefe, y si no sale juicio laboral con fritas”, “La propina no existe porque el patrón paga mal. Es un reconocimiento a si te atendieron bien. Lo mismo hago con el Delivery, con el del hotel, con el que te abre la puerta del taxi”, fueron algunas reacciones.

Los comensales sobre los que se quejó habían consumido 50.000 pesos argentinos (imagen de referencia de mesera). - Foto: Getty Images / Klaus Vedfelt

Otra usuaria cuestionó el reclamo hecho por la argentina. “Sigue siendo no obligatoria. Yo siempre dejé algo, aun así me molesta la gente que exige algo que creen que es un derecho. No, el único derecho que tienes es reclamarle a tu empleador si está mal pagado el sueldo. Si no toda atención al público debería tener propina”, enfatizó otra usuaria en Twitter.

La ‘estrategia’ de una tiktoker

Una mesera estadounidense compartió en TikTok la estrategia que descubrió en esa plataforma digital para aumentar los ingresos extras, y que le ha llevado a ganar en un día hasta 400 dólares (cerca de 1.900.000 pesos en Colombia). La norteamericana, Katelyn Boss, reveló en diálogo con Business Insider que el salario mínimo para los que obtienen propinas es de 2.13 dólares por hora.

Mujer estadounidense intentó tendencia en TikTok para aumentar sus propinas. - Foto: TikTok @katelyn_boss19

Por esa razón, y en medio de un sentimiento de frustración, buscó otras alternativas que mejoraran ese monto hasta que encontró como tendencia la etiqueta #pigtailtheory o teoría de la coleta. Esta no consiste en algo diferente a recoger su cabello con dos moñas y que, según ella, por alguna razón hace que principalmente los hombres dejen mayores propinas.

Sin embargo, Boss aclaró que no intentaba conseguir un vínculo sentimental más allá de mesera - cliente y que, incluso, cuando los hombres iban al bar de Salt Lake City (donde trabaja) optaba por conversar con las mujeres y evitar malos entendidos.

“No estoy tratando de robarte a tu pareja, solo estoy tratando de ganar algo de dinero. Podría tener inseguridades y esas cosas”. Ha tenido casos en los que “el chico que deja un 30 % y luego la chica lo garabatea y hace como un 10 %, lo entiendo totalmente (...). Es lo que es, así que nunca volveré a tener el pelo suelto”.