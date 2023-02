Indignante: por negarse a darles una moneda, limpiavidrios agredieron a un conductor

Un hecho de intolerancia se registró entre la ruta Boulevard Atlixco y Boulevard del Niño Poblano de Puebla, México, cuando unos presuntos limpiavidrios se enfrentaron con un conductor. De acuerdo con medios locales, el incidente se produjo cuando este se negó a darles una moneda, lo que habría desencadenado la ira de los sujetos.

Desde otro vehículo, una familia grabó el altercado que se registró a escasos metros de donde estaban y a plena luz del día. En el video (obtenido por Cinco Radio) se observa cuando al menos seis individuos emprendieron contra un chofer de camisa roja y comenzaron a perseguirlo. A lo lejos se escucha, sin mayor claridad en las palabras, que había una discusión.

El incidente se produjo en Puebla, México, y lo grabó una familia que dudó en intervenir por su seguridad. - Foto: Twitter @laredcincoradio / Vía: @MxLecumberri A.P.I.

Uno de los sujetos que trabajaría en ese semáforo intentó golpearlo, mientras que los que observaban desde su carro expresaron su desconcierto sobre la manera de proceder. Al parecer el conductor asediado estaba en compañía de otro hombre y ambos habrían sido obligados a bajarse.

“Hay que ayudarlos”

La mujer que estaba en el carro desde el que se grabó el episodio instó a su acompañante a que intervinieran. “Nos debimos de haber bajado, es que ve, los obligaron (...). Madres; no, Agustín, hay que ayudarlos”. Por su parte, un niño le replicó que no porque no quiere que su mamá se “meta en problemas”. “Los van a matar ya”, agregó la señora, a la vez que oprimió varias veces la bocina en un intento por generar advertencia sobre lo que estaba pasando.

#ReporteRED ❌ || Violentos "limpia parabrisas" agreden a automovilista quien se negó a que le limpiarán su unidad en Boulevard Atlixco y Boulevard del Niño Poblano. #LaRedCincoRadio #Puebla pic.twitter.com/fappNiutDG — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) January 28, 2023

En medio de su preocupación, la mexicana continuó insistiendo en que debían actuar para evitar que la situación escalara de nivel y sugirió a su acompañante que llamara a la Policía o “hiciera algo”. En ese momento se cortó el video que despertó el malestar de decenas de personas en las redes sociales, algunos usuarios pidieron acción de las autoridades y aseguraron que muchas veces la negativa a darles dinero puede derivar en reacciones “violentas”.

Otros conductores manifestaron vivir situaciones similares (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Alexander Macfarlane / Design Pics

“Es muy cierto, te avientan el agua con jabón y no respetan que les digas que no”, “Hasta le pegan al auto, deberían tomar cartas sobre este asunto”, “¿Hasta cuándo del ayuntamiento hará algo para quitarlos de las calles?”, “Qué peligroso, me toca circular por esa zona de vez en cuando y qué miedo que vaya con mis hijos y me toque pasar esa situación. Hagan algo por favor, autoridades”.

Otro caso similar en Colombia

En noviembre del año pasado, un hecho similar se registró en Medellín, Colombia, cuando una mujer y otras personas no quisieron que su vehículo fuera limpiado en un semáforo. La negativa fue recibida con molestia por un individuo dedicado a esa labor en las calles, quien terminó lanzando insultos y arrojándoles agua sucia.

Limpiavidrios ataca a conductora, porque no quiso acceder a sus servicios. - Foto: Captura de pantalla - Guardianes Antioquia.

El incidente tuvo lugar en uno de los semáforos de la glorieta de la 33 con la 80, no muy lejos de la iglesia Santa Gema en la ciudad antioqueña. La conductora hizo pública su queja y aseguró sentirse desprotegida cuando se enfrenta a situaciones similares. En video el sujeto, no conforme con el ‘no’ como respuesta, y al ver que estaba siendo grabado, hizo señales obscenas con su mano.

#DenunciaCiudadana | "Quiero denunciar estos limpia vidrios, en la 80 les dije que no me limpiaran el vidrio y me miro feo y me lo dejo con un corazón y chorreado con agua sucia. Uno como mujer se siente súper insegura con estas personas y en esta situación"@PoliciaMedellin pic.twitter.com/zqiVJxx8CS — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) November 14, 2022

“Quiero denunciar estos limpiavidrios, en la avenida 80 les dije que no me limpiaran el vidrio y me miraron feo. Además, me dejó el vidrio con un corazón y chorreando con agua sucia. Como mujer uno se siente muy insegura con estas personas y en esta situación”, afirmó la agredida.

Cientos de personas manifiestan haber pasado por incidentes parecidos, especialmente cuando cruzan por las principales vías de una ciudad. En el caso de Colombia; por ejemplo, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali.