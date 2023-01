México elige por primera vez en la historia una mujer como presidenta de la Suprema Corte de Justicia del país

La licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de ese país.

“Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal”, dijo la magistrada en su primer discurso tras ser elegida como líder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

La ministra había presentado un escrito de 34 páginas con las principales propuestas a tener en cuenta y el proyecto que la magistrada quería desarrollar de llegar a la presidencia de la Corte.

Uno de los puntos más importantes del documento tiene que ver con la independencia judicial, un tema muy controversial en México por los actos de corrupción que vinculan al ejecutivo con el poder judicial y legislativo.

Los medios de comunicación de México registraron el histórico hecho en diferentes plataformas.

Norma Lucía Piña Hernández es elegida ministra presidenta de la SCJN



Con 6 votos, los ministros de la @SCJN designan como presidenta del máximo tribunal del país a Norma Lucía Piña Hernández. pic.twitter.com/qLGpYh5FOY — Político MX (@politicomx) January 2, 2023

“La independencia judicial es indispensable para resolver conflictos entre los poderes públicos”, dice el documento. “La pérdida de la independencia judicial no solo afecta a los integrantes de la judicatura, sino que repercute en el equilibrio de los poderes al vulnerar las libertades y los derechos humanos de las personas”, asevera el texto realizado por la presidenta electa de la Corte.

En total fueron cinco los aspirantes para presidir la Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mossa, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán habían quedado eliminados en la segunda vuelta frente a Lucía Piña y Gutierrez Ortíz quienes se llevaron la mayoría de votos para una última ronda.

En esta ocasión, la elección para escoger al magistrado que se convertiría en presidente estuvo marcado por un hecho inusual de plagio por uno de los candidatos.

Arturo Zaldívar también emitió un mensaje como presidente saliente de la Corte de Justicia de México en su cuenta de Twitter:

Hasta el último minuto de mi encargo y a donde sea que me lleve la vida, seguiré trabajando por un México más justo e igualitario. Ese México es quizás inalcanzable, pero para eso sirve la utopía: para caminar. pic.twitter.com/L9PLcZWyKt — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) December 31, 2022

Se trató de un presunto plagio de la candidata a presidir la Suprema Corte de ese país, la magistrada Yasmín Esquivel, considerada también cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esquivel, quien buscaba convertirse en la primera mujer en ocupar ese cargo en México, aseguró que la tesis con la que obtuvo el título de abogada en 1987 fue copiada por un estudiante que se graduó un año antes que ella, pero que su investigación comenzó en 1985.

Finalmente, la Fiscalía de Ciudad de México concluyó que no hubo plagio en la tesis con la que la magistrada obtuvo la licenciatura en Derecho, sino que, por el contrario, fue ella la víctima.

El caso fue revelado por un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La institución informó luego haber encontrado un “alto nivel de coincidencias entre ambos textos”, sin citar los nombres de los implicados o culpar a alguien en particular.

El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se había pronunciado al respecto: “Sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial”, sostuvo.

