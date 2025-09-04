Micrófonos abiertos captaron conversación entre Putin y Xi Jinping durante la exhibición del poder militar de China: “Órganos humanos”

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, hablaron sobre la inmortalidad y las nuevas tecnologías para prolongar la vida antes del gran desfile militar celebrado el miércoles en Pekín, una conversación captada por micrófonos de los medios estatales que estaban abiertos.

En unas escenas muy simbólicas, Xi estrechó la mano de Putin y del líder norcoreano Kim Jong Un y charló con ambos mientras recorrían la alfombra roja tendida en la plaza de Tiananmen. “Hoy en día (…) 70 años”, dijo el presidente chino hablando en mandarín mientras caminaba junto a Putin y Kim, según las imágenes de la cadena oficial CCTV.

A continuación, se oye al traductor de Xi, que transmite sus comentarios a Putin, citar en ruso una frase de un poema de la dinastía Tang: “En el pasado, era inusual que alguien superara los 70 años y hoy en día se dice que a los 70 años uno sigue siendo un niño”.

Fotografía tomada el 3 de septiembre de 2025, publicada por la Agencia Central de Noticias Coreana (KCNA) oficial de Corea del Norte el 4 de septiembre de 2025 (de izquierda a derecha) presidente de Rusia, Vladímir Putin, presidente de China, Xi Jinping, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, llegando a un desfile militar que marca el 80.º aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, Plaza de Tiananmen de Beijing. (Foto de KCNA VIA KNS / AFP) | Foto: AFP

El dirigente ruso se volvió hacia Xi y habló mientras gesticulaba con las manos, aunque no se oye lo que dice en la transmisión de CCTV. El mismo traductor chino transmitió segundos después los comentarios de Putin a Xi. “Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente, las personas podrían rejuvenecer a medida que envejecen e incluso podrían llegar a ser inmortales”, afirmó, según el intérprete.

Xi volvió a hablar en mandarín cuando la cámara dejó de enfocarlos: “Las predicciones indican que, en este siglo, podría ser posible vivir hasta los 150 años”.

Putin confirmó el intercambio durante una breve conferencia de prensa. “Ah, creo que fue cuando íbamos al desfile que el presidente habló de esto”, declaró a los periodistas, refiriéndose a Xi. “Las tecnologías modernas, relacionadas con la mejora de la salud y la medicina, como los medios quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe, no como es hoy en día”, añadió el presidente ruso.

Los dirigentes de China y Rusia, ambos de 72 años, no han expresado ninguna intención de dejar el poder. Los predecesores de Xi, Jiang Zemin y Hu Jintao, dejaron al poder tras 10 años en el cargo, pero Xi abolió los límites de mandato en 2018 y en 2023 obtuvo un tercer periodo como presidente.

¿Conspiración?

China defendió el jueves su decisión de invitar a los líderes de Rusia y Corea del Norte a su gran desfile militar en Pekín, un acto que el presidente Donald Trump señaló como una oportunidad para conspirar contra Estados Unidos.

El magnate republicano escribió un airado mensaje en su plataforma Truth Social dirigido a su homólogo chino, Xi Jinping, tras la parada militar en la que el gigante asiático exhibió este miércoles sus últimos adelantos armamentísticos. “Dele mis más cordiales saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”, escribió Trump.

Al ser consultado sobre ese mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino recalcó que los “invitados extranjeros” habían sido convocados para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Misiles balísticos intercontinentales DF-61 se ven durante un desfile militar que marca el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, Plaza de Tiananmen, Beijing, 3 de septiembre de 2025. (Foto de Greg Baker / AFP) | Foto: AFP

“Se trata de colaborar con los países y pueblos amantes de la paz, para recordar la historia, honrar la memoria de los mártires, valorar la paz y crear el futuro”, dijo el portavoz Guo Jiakun. “El desarrollo de las relaciones diplomáticas de China con cualquier país nunca va dirigido contra terceros”, afirmó.

El miércoles, el Kremlin había dicho que consideraba que la acusación de Trump “no estaba exenta de ironía”. Pekín tuvo palabras mucho más duras para la máxima representante diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien también criticó el desfile.

Kallas afirmó el miércoles que la aparición conjunta de Xi, Putin y Kim formaba parte de los esfuerzos por construir un “nuevo orden mundial” antioccidental y constituía “un desafío directo al sistema internacional basado en normas”.

En esta fotografía de piscina distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin (izq.), habla con el presidente de China, Xi Jinping (centro), y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (derecha), antes de un desfile militar el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Alexander KAZAKOV / POOL / AFP) | Foto: AFP

“Las declaraciones de cierto funcionario de la UE están llenas de sesgos ideológicos, carecen de conocimientos históricos básicos y provocan de forma descarada la confrontación y el conflicto”, afirmó Guo.