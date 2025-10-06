Suscribirse

Milei, vestido de negro, ofrece un concierto de rock: el mandatario criticó a la oposición y lanzó su libro

Acompañado de la “banda presidencial” el jefe de Estado argentino fue ovacionado y generó una ola de críticas en las redes sociales.

Redacción Mundo
7 de octubre de 2025, 3:33 a. m.
Javier Milei cantó varias canciones de Rock
Javier Milei cantó varias canciones de Rock | Foto: X/@JMilei

Vestido de cuero negro y con imágenes de bombardeos proyectadas en el escenario, el presidente argentino Javier Milei cantó temas de rock y una canción folclórica judía para presentar su libro sobre el “milagro” argentino, mientras espera un rescate financiero de Estados Unidos.

El libro de 573 páginas “La construcción del milagro” compila discursos y publicaciones suyas, en su mayoría del año pasado, y sale en lo que se considera el peor momento de sus casi dos años de mandato de política ultraliberal.

Milei atraviesa una crisis política agravada por la renuncia el domingo de uno de sus principales candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre por presuntos nexos con el narcotráfico.

Pero el mandatario parecía buscar con este acto revivir los tiempos de su campaña presidencial de 2023, cuando cultivaba una imagen de economista y estrella de rock.

Con una voz de rugido, rasposa y gutural, arrancó el recital con “Panic show” de La Renga y “Demoliendo hoteles” de Charly García, antes de presentar a su grupo, la Banda Presidencial.

Tras cantar casi una decena de canciones, repudió un reciente ataque antisemita a una mujer y su hijo en Buenos Aires.

“No vamos a permitir esta xenofobia que está tratando de instalar la izquierda”, dijo, y entonó la canción folclórica “Hava Nagila”, que el público acompañó tibiamente.

“¡Vamos, que esto le molesta a la izquierda!”, incitó.

Luego arengó a cantar “Cristina tobillera”, en referencia a la prisión domiciliaria que desde junio cumple la expresidenta Cristina Kirchner, su archienemiga de centro-izquierda condenada por corrupción.

Los casi 15.000 espectadores que colmaban el recinto saltaron en una ovación cuando se proyectaron imágenes del presidente estadounidense, Donald Trump, y del activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado el mes pasado.

Contexto: Milei autoriza, por decreto, el desembarco de militares de EE. UU. en Argentina

El Congreso rechazó la semana pasada dos vetos presidenciales a leyes de financiamiento para universidades y el sector pediátrico, en medio de acusaciones de corrupción y tras un revés electoral provincial importante a comienzos de septiembre.

Esa derrota sembró de dudas los mercados sobre la gobernabilidad en la segunda mitad del mandato de Milei, lo que catapultó el mes pasado una corrida cambiaria apenas contenida por promesas de ayuda de Estados Unidos.

Javier Milei tras terminar su presentación
Javier Milei tras terminar su presentación | Foto: X/@JMilei

Uno de los economistas amigos de Milei que componen la banda, el baterista Bertie Benegas Lynch, escribió en el prólogo del libro que el presidente “evidenció que solo el interés personal y el individualismo hacen florecer la paz y la prosperidad”.

Con información de AFP*

