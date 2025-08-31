Ministro de Defensa de Maduro organiza millonaria boda para su hija, detalle en lista de regalos estalló las redes sociales

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, estaría organizando una millonaria fiesta de matrimonio a su hija Yarazetd, que tendría lugar en el parque nacional Canaima, un sitio de Patrimonio Mundial de la Unesco famoso por sus formaciones montañosas y sus bellos paisajes.

Las tarjetas de invitación a la boda fueron publicadas por Marshall Billingslea, un ex enviado presidencial y subsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo y Subdirector General de la Otan.

El también exsubdirector adjunto de la Marina aseguró que el matrimonio de la hija de padrino podría costar unos 300.000 dólares americanos, es decir casi 1.200 millones de pesos colombianos, “mientras que 5.1 millones de venezolanos están pasando hambre”, dijo.

“Claramente es bueno ser un jefe de cártel. El 4 de octubre, Vladimir Padrino López está organizando una boda lujosa para su hija en Cainama. La boda costará fácilmente $ 300.000″, dijo Billingslea.

El exfuncionario de la marina estadounidense aseguró que lo extraño del pago de la millonaria boda es que el salario anual del Ministro de Defensa de Venezuela es de aproximadamente 12.000 dólares.

Además agregó que “Padrino López está acusado en EE. UU. por distribución de cocaína. Hay una recompensa de $ 15.000.000 por su captura”, publicando una imagen del anuncio de recompensa por su captura realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La boda de la hija del general venezolano se realizaría los días dos, tres y cuatro de octubre de este año, la experiencia empieza con la llegada de los invitados el jueves, quienes están invitados a un campamento, un almuerzo de bienvenida y un encuentro en la playa para excursiones.

Tarjeta de invitación a la boda. | Foto: X/@M_S_Billingslea

En la tarde se realizaría un coctel de bienvenida y en la noche una cena para recibir a los demás invitados. El viernes, los invitados podrán disfrutar de excursiones, como visitas a Kavac, Pozo Azul o incluso sobrevolar en helicóptero el Salto Ángel.

Después de esta excursión se realizaría una ceremonia en la playa, con traje de baño, “resaltando las raíces y la cultura del lugar”, según se puede leer en las tarjetas de invitación compartidas por el ex funcionario estadounidense.

Sin embargo, un detalle en la lista de regalos llamó la atención de los usuarios de las redes sociales: la lista de regalos sugiere que lo más importante es la compañía de los invitados, aunque también ofrecen la opción de contribuir a través de Iskia o Zelle.

Nicolás Maduro (L) y el ministro de defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (R), asisten a un desfile militar en el "Día Nacional de la Milicia Bolivariana" en Los Próceres en Caracas. Venezuela, el 13 de abril de 2019. | Foto: Getty Images

El detalle está en que Zelle es un servicio que se utiliza para transferir dinero de banco a banco que permite a los usuarios enviar y recibir pagos rápidamente entre cuentas bancarias en los Estados Unidos.