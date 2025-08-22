Ministro de Defensa de Venezuela envía nueva advertencia a Estados Unidos a pocas horas de la llegada de buques militares: “no se atreva”

El general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa Nacional de Venezuela, emitió un duro mensaje frente a las Fuerzas Armadas del régimen venezolano. A través de un discurso, amenazó nuevamente a Estados Unidos en medio de la escalada de tensiones entre ambos países.

“Yo le digo a los Estados Unidos que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela, se lo digo en representación de la Fuerza Armada (…) que no pongan un pie en territorio venezolano y agreda nuestra ‘soberanía’ porque no solamente sería a Venezuela, sería una agresión contra toda Latinoamérica”, aseveró Padrino.

El mensaje llega después de que esta misma semana, el general venezolano publicara otro video en el que llama “nauseabundo” a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, rechazando la acción del jefe diplomático de la Casa Blanca sobre las Fuerzas Armadas venezolanas.

#AHORA | El ministro chavista de Defensa, Vladimir Padrino, desafía a EEUU:



"No se atrevan a poner una mano aquí... No somos nada más la FANB, somos un pueblo unido".



pic.twitter.com/NauZ8EN9z9 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) August 21, 2025

Padrino López le pidió a los batallones y a sus comandantes que se pusieran de pie y luego les contó que Rubio había dicho que en los cuarteles los militares almacenan drogas.

“Hasta allá llegó el putrefacto, pensamiento y el odio del jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica a decir: Ustedes, muchachos, tienen droga almacenada en los cuarteles. ¿Ustedes han visto eso? Qué cosas tan estrafalarias, de verdad", dijo el líder militar venezolano.

“Ellos lo saben y por eso es que nos quieren quitar del medio. Quieren forzar un cambio de régimen en Venezuela. Quieren destruir la constitución, hacer una nueva neoliberal que obedezca los intereses de los imperios, teniendo nosotros la mayor reserva de petróleo del mundo, de gas, de minerales”, dijo también en otra parte del video.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, llamó a la milicia, los reservistas y a “todo el pueblo” a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las “amenazas” de Estados Unidos.

La convocatoria se produce después de que la Casa Blanca aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzara una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

“He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (...) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas!. ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!”, dijo Maduro durante un acto de condecoraciones de milicianos.

Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y de las “bases populares de defensa integral”, añadió el dictador, que ya había anunciado el lunes un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en el país.

Nicolás Maduro (L) y el Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (R), asisten a un desfile militar. | Foto: Getty Images

Maduro también indicó que se reunirá con “todo el sistema defensivo nacional” para ajustar planes.

Según una fuente vinculada a la operación antinarcóticos de Estados Unidos, tres buques de guerra fueron enviados a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela.