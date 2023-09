Ministro de Exteriores de Israel crea escepticismo por anuncio en el que asegura que seis o siete naciones musulmanas firmarán la paz con el país

No obstante, mientras los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí continúan negociando las pautas que tendría esta normalización de relaciones entre Riad y Jerusalén, Eli Cohen, ministro de la cartera de Exteriores hebrea ha anunciado al medio local KAN News que “seis o siete naciones de África y Asia se unirán al acuerdo de paz con los saudíes” , sin embargo, se desconocen cuáles serían dichos territorios dispuestos a reconocer la legitimidad de Israel en Oriente Medio.

De igual manera, Cohen expresó en medio de la entrevista realizada por el medio citado que “es importante reafirmar lo que dijo el primer ministro (Benjamín Netanyahu): la paz con Arabia Saudita es también la paz entre los judíos y el mundo musulmán”, añadiendo que “les aseguro que me he reunido con varios funcionarios de naciones musulmanas con las que Israel no comparte vínculos formales”.