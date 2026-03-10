El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los grandes referentes de la literatura latinoamericana, murió a los 87 años, informó este martes la Casa de la Literatura Peruana.

Autor de obras como Un mundo para Julius, novela con la que ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y El huerto de mi amada, galardonada con el Premio Planeta en 2002. La crítica lo consideró el narrador peruano vivo más exitoso después del premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien murió en abril del año pasado.

“Lamentamos la partida de (...) Alfredo Bryce Echenique (1939–2026), una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”, señaló la institución.

Su último libro, publicado en 2021, fue el autobiográfico Permiso para retirarme, el tercer volumen de sus llamadas Antimemorias, en referencia a las memorias del escritor francés André Malraux.

Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano. Foto: Cover/Getty Images

La presidencia de Perú también expresó su pesar por la muerte del autor. “Su pluma, inmortalizada en obras como Un mundo para Julius, deja un vacío inmenso pero un legado eterno. Que en paz descanse”, señaló en una publicación en X.

Bryce Echenique se consolidó como uno de los grandes exponentes de la literatura latinoamericana. La Cátedra Vargas Llosa, con sede en Madrid, lo describió como una de las plumas “más singulares y entrañables” del panorama cultural de Hispanoamérica, en un comunicado difundido este martes.

El escritor cautivó a la crítica con su célebre novela Un mundo para Julius (1970). Luego publicó obras como Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña y Guía triste de París, entre muchas otras.

“Alfredo nos hizo descubrir una zona de Lima (...), de nosotros mismos, que tenía que ver con los grandes secretos que las familias guardan”, afirmó el escritor Alonso Cueto en una entrevista con la televisora N.

Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

En una entrevista con AFP en 2009, Bryce recordó que desde niño tenía gran facilidad para inventar historias.

“Yo era un cuentacuentero; en el colegio mis compañeros me esperaban para que les contara un cuento. Lo hacía con mucha gracia y mucha ironía, y me hice famoso en el colegio”, dijo.

Bryce Echenique nació en Lima el 19 de febrero de 1939 y en los últimos años vivía alejado de la vida pública.

A comienzos del siglo XXI regresó a Perú tras pasar varias décadas en Europa, sobre todo en España y Francia, donde trabajó como profesor universitario en París y Montpellier.

*Con información de AFP y Europa Press.