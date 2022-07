Mueren dos mujeres tras ser atacadas por un tiburón en Egipto

Dos mujeres, una austriaca y otra rumana, murieron esta semana al ser atacadas por un tiburón frente a las costas de Egipto, informó el Ministerio egipcio de Medio Ambiente y los ministerios de Exteriores de Austria y Rumania.

“Dos mujeres fueron atacadas por un tiburón cuando estaban nadando en la región del Sahel Hashish, en el sur de Hurghada”, indicó el domingo el Ministerio egipcio de Medio Ambiente, y precisó que se abrió una investigación.

Según la agencia de noticias austriaca APA, una de las dos víctimas tenía 68 años y era originaria de la región del Tirol (oeste de Austria), y se encontraba en Egipto de vacaciones.

El Ministerio austriaco de Relaciones Exteriores confirmó a la AFP este domingo “la muerte de una ciudadana austriaca en Egipto”, sin aportar más detalles.

De su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumanía, citando información recibida de las autoridades egipcias, confirmó a la AFP este domingo la “muerte de una ciudadana rumana”, “al parecer” causada por el “ataque de un tiburón” frente a las costas de Hurghada.

El gobernador de la región del Mar Rojo, Amr Hanafi, ordenó el viernes el cierre de todas las playas del área por tres días después de que “a una turista austríaca le hubieran arrancado el brazo, seguramente en un ataque de tiburón”.

El Mar Rojo es un destino turístico muy popular, donde suele haber tiburones aunque raras veces atacan a los bañistas que nadan dentro de los espacios autorizados para ello.

¿Por qué atacan los tiburones a las personas?

Otro trágico hecho sucedió en marzo pasado en el sector turístico llamado La Piscinita, en la isla de San Andrés. De acuerdo con información de medios locales, un turista extranjero fue atacado por un tiburón y murió en el incidente.

El ciudadano de nacionalidad italiana estaba visitando la isla, y cuando se encontraba nadando en un balneario, habría sido sorprendido por el tiburón que lo mordió varias veces hasta matarlo.

Dicen los expertos que no es normal que se den ataques de tiburones cerca de las playas, pero se cree que pudieron darse porque hay demasiada presencia de pescadores en esta región, lo que hace que los tiburones no encuentren su alimento en los lugares habituales y busquen acercarse mucho más a esta zona.

Esto lo confirma un estudio publicado en el Journal of the Royal Society Interface, donde se asegura que los tiburones no atacan predeterminadamente a los seres humanos, sino que lo hacen cuando extrañan a sus presas y puede que confundan a los humanos con su alimento habitual.

Muchas veces al ver a un humano, el tiburón se acerca casi que convencido que está yendo hacia otro animal, lo cual lo llaman los expertos del estudio “teoría de la identidad equivocada” y que se traduce como un intercambio en sus conductas.

El estudio realizado por la Universidad Macquarie de Sídney, Australia, sustenta que los tiburones que atacan a los seres humanos pertenecen a tres tipos de especies: el tiburón tigre, el tiburón toro y el tiburón blanco. Y aunque no es normal que los tiburones tengan a seres humanos como presas, esta situación ha sucedido varias veces en los últimos años en Australia.

Y gracias a los videos que circularon en redes sociales, se logró identificar que el tiburón que atacó al turista italiano fue un tiburón tigre de un tamaño importante. Así lo identificaron expertos a nivel nacional. Y se confirmó que esta especie tiene gran distribución en los países del Caribe y suele estar en aguas muy profundas y que normalmente se alimentan en la noche.

*Con información de AFP