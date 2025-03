Muerte de Gene Hackman y su esposa: por fin se resuelve el misterio. Esto dice la autopsia. Escabrosos detalles

Las autoridades de Nuevo México confirmaron que la muerte del actor Gene Hackman y de su esposa se dio por causas naturales. Él falleció por una enfermedad cardiovascular, mientras que ella por una rara enfermedad. Lo impactante es que la dolencia que le causó la vida a ella no solo es muy extraña, sino que es transmitida por ratas.

“En una nueva actualización sobre la cronología de sus muertes, se cree que Arakawa murió una semana antes que su esposo. Hackman, de 95 años, perdió la vida después por cuenta de una enfermedad cardiovascular hipertensiva que se vio agravada por su Alzheimer. Su autopsia no encontró signos de trauma interno o externo, pero sí una enfermedad cardíaca grave y evidencia de ataques cardíacos previos”, reporta el diario Daily Mail .

Su vida como actor

También pasó por un periodo amargo de servicio en la marina de Estados Unidos, a la que se unió a los 16 años, mintiendo sobre su edad. El actor utilizaría luego su turbulenta historia personal para dar vida a sus personajes. “Las familias disfuncionales han engendrado una cantidad de muy buenos actores”, admitió Hackman en una entrevista a The Guardian en 2002.

Su retiro del cine

Sin la bendición del atractivo físico, Hackman se valió de su talento y versatilidad, asumiendo una serie de papeles duros y ofreciendo interpretaciones reflexivas. “Yo quería actuar, pero estaba convencido de que los actores debían ser apuestos. Eso vino de los días en que Errol Flynn era mi ídolo. Salía de un teatro y me asustaba al mirarme en un espejo porque no me parecía a Flynn”, dijo Hackman en una ocasión.