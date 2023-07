¿Muerto de miedo? Putin se mostró indeciso e impotente en las primeras horas de la rebelión del grupo Wagner

Según las revelaciones, Putin, considerado el todopoderoso nuevo zar de Rusia, mostró una actitud que no se compadecía de esa fama que ha cobrado tras algo más de dos décadas en el poder.

Por eso no se emitió ninguna orden durante la mayor parte de la jornada, mientras que el resto del mundo miraba incrédulo que semejante grieta estuviese haciendo tambalear a uno de los dirigentes más poderosos y controvertidos del planeta.

Los informes, a los que tuvieron acceso medios como The Washington Post, señalan que a Putin la sedición no lo tomó por sorpresa, sino que ya había recibido avisos de que Prigozhin conspiraba en su contra.

El funcionario de un organismo de seguridad europeo, cuya identidad se mantuvo en reserva por poseer información sensible, señaló que “Putin tuvo tiempo de tomar la decisión de liquidar (la rebelión) y de detener a los organizadores. Luego, cuando empezó a suceder, se produjo una parálisis a todos los niveles. Hubo una consternación y una confusión absolutas. Durante mucho tiempo no supieron cómo reaccionar”, explicó el informante.

No es la primera vez que queda al descubierto esta aparente falta de firmeza de Putin en el momento en que más la necesitaba.

Prigozhin, recuerdan los expertos, no era un aparecido, sino que, al contrario, había desarrollado un círculo de apoyo al interior del establishment de seguridad del país por una década.

Luego se adueñaron también de la ciudad de Voronezh, donde emprendieron su camino a Moscú, a la que finalmente no llegaron, disuadidos, al parecer, por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el gran aliado de Putin.

“Las autoridades locales no recibieron ninguna orden de los dirigentes. Desde nuestro punto de vista, este es el mayor signo de la situación insana dentro de Rusia. El sistema autoritario está formado de tal manera que sin una orden muy clara del liderazgo, la gente no hace nada. Cuando el liderazgo está en caos y desorganizado, la situación es la misma a nivel local e incluso peor”, anotó un alto funcionario de seguridad de Ucrania.