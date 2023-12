Mujer de 93 años se volvió viral tras destapar su secreto para alcanzar la felicidad: “Algo hizo bien”

Mujer reveló su secreto para alcanzar la felicidad

Con una actitud juvenil y única, la mujer fue clara en que no esperaba mayor cosa en este instante de su vida, pues sabía que, posiblemente, no le quedaba mucho camino en la vida, pero intentaba disfrutar al máximo. De igual manera, soltó bromas sobre los dolores en su cuerpo y el deterioro físico que se presentaba por naturaleza.

“Al contrario. Bueno, sé que no me queda mucho más en el mundo, y no me siento triste por eso, porque me duelen los pies y me duelen otras cosas”, afirmó, a lo que añadió: “Y siento que la condición física va a empeorar. Pero por lo demás, tengo una buena vida y la disfruto”.