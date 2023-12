Periodista colombiana, entre lágrimas, dice que “teme por su vida” en Italia y le pide ayuda al gobierno: “Intentó violarme”

“Soy víctima de un posible feminicidio, porque me amenazaron de muerte y la Embajada no hace nada. No hace nada el Consulado colombiano. Yo pido a gritos que me nacionalicen a mi hija. Porque yo sé que si la nacionalizan, el Gobierno colombiano la puede tutelar, estamos hablando de una menor de tres años que está siendo víctima”, precisó.