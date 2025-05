Mujer reclamó miles de dólares asegurando ser la esposa de Jesús de Nazaret: el insólito momento quedó registrado en video

En el video que ha rondado las redes sociales, se va a la mujer, bastante alterada insistiendo en que es la esposa de Jesús, mientras que le grita a un oficial de seguridad del lugar, al que además le pegó un puño en la cara, para luego repetirle: “ No me toque, soy la esposa de Jesús de Nazaret ”.

Lo anterior provocó que la mujer reaccionara con violencia en contra de uno de los agentes. “No estoy hablando con usted, ¿entendió?“, le gritó la usuaria agresivamente para cuando el oficial se acercó a ella, luego de pedirle a gritos que no la tocara, le aseguró: ”Aquí se va a hacer lo que el hijo de Dios quiere", y lo abofeteó frente a todas las personas allí presentes.

En ese momento, llegó otra persona de seguridad: “¿Por qué me quiere disparar? Soy la esposa de Jesús de Nazaret, no me toque”, repitió la mujer. Por los siguientes minutos, la usuaria del banco reiteró varias veces su argumento para recibir el dinero, incluso declaró que “el mundo entero tiene que saber”.