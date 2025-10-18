Mujer sorprendida con sacerdote en baño de casa parroquial tomó radical decisión tras difusión de video

Un verdadero escándalo se ha desatado en Mato Grosso, Brasil, y le está dando la vuelta al mundo entero. El sacerdote de la parroquia Nossa Senhora Aparecida fue encontrado en una comprometedora situación junto a una joven feligrés dentro de la casa parroquial.

En un video que se ha hecho viral, se observa cuando tres hombres irrumpen en el sitio después de que el padre, identificado como Luciano Braga Simplício, se negara a abrir.

La mujer fue encontrada en el baño de la casa parroquial. | Foto: Captura de video: @porqueTTarg

Tras ingresar, se observa al párroco semidesnudo, mientras que una mujer, que fue identificada como Isabelly, estaba llorando y escondida debajo del lavamanos. Al parecer, ella es la prometida de uno de los miembros de la comunidad religiosa.

Las imágenes comenzaron a rondar en las redes sociales y en solo cuestión de horas el nombre del sacerdote y de la mujer se convirtieron en tendencia. Esto, a su vez, desató muchas especulaciones acerca de lo que estaba sucediendo allí, muchos apuntaron a que se trataba de una infidelidad.

Ante lo ocurrido, el religioso fue suspendido y se dio la apertura de una investigación interna por parte de la Diócesis de Diamantino. Al tiempo, también se conoció un audio en el que el padre aseguró que no mantiene ninguna relación sentimental o sexual con Isabelly, sino que “solo le pidió permiso para usar la habitación y ducharse”.

Poco después de que se viralizara el audiovisual, la mujer tomó una drástica decisión: presentó una denuncia formal ante la Policía Civil de Nova Maringá. En la misma, aseguró que lo ocurrido, más específicamente la difusión del video, le ha generado un gran choque emocional y le está afectando su vida.

Porque, en Brasil, un hombre entró sin avisar a la casa parroquial y encontró a su novia escondida con el sacerdote. pic.twitter.com/OXuTypqQ5M — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 17, 2025

Por todo esto, el escándalo poco a poco ha ido aumentando y las autoridades abrieron una investigación formal para esclarecer todo, desde la invasión a la casa parroquial hasta la forma en la que se grabaron las imágenes.

Hasta el momento, según medios brasileños, se han realizado algunos allanamientos y fueron confiscados tres teléfonos celulares, dentro de los que se encuentra el del suegro de la joven.

Las personas involucradas, entre los que están el papá del novio de la mujer y dos amigos, pueden estar afrontando cargos relacionados con invasión de domicilio, daño calificado, exposición de imágenes íntimas, entre otros.

La pareja sentimental de Isabelly, por su parte, sostuvo que el día del incidente se encontraba por fuera en un viaje laboral, por lo que negó que también participara en este hecho.