Naufragio masivo de migrantes en Italia sacude al mundo y seis noticias más de esta semana

64 muertos, y contando, es la aterradora cifra que dejó el accidente en la costa de la ciudad italiana de Crotona. La tragedia se registró el lunes 27 de febrero, cuando una embarcación enclenque de madera que transportaba a por lo menos 172 migrantes se estrelló contra las rocas y causó un naufragio masivo. Los migrantes venían desde Turquía, Irán, Afganistán y Pakistán, y se rumora que habían pagado alrededor de 8.000 euros, unos 40 millones de pesos colombianos, para poder viajar.

La situación volvió a abrir el debate sobre la crisis migratoria que se vive en todo el mundo, en momentos en que los naufragios y accidentes son cada vez más frecuentes. Ante la situación, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, pidió ayuda a sus pares europeos y dijo que la solución para la crisis migratoria es simplemente cortarla de raíz, no permitir que más personas sigan migrando, ni debilitar las políticas migratorias. “El hecho es que cuanto más gente viaja, más gente corre el riesgo de morir”, dijo a la televisora estatal RAI.

Hasta el momento, solo se han encontrado 82 supervivientes, entre ellos, varios niños que quedaron huérfanos tras la catástrofe. Al cierre de esta edición solo se había recuperado 64 cuerpos, pero se cree que el número de desaparecidos puede superar los 50.

Frase

“Nuestro apoyo a Ucrania no cesará, la Otan no será dividida y no nos rendiremos (...) Rusia no va a ganar”

- Foto: ap

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, sobre la guerra en Ucrania tras su visita sorpresa a Kiev. Dijo que Ucrania no será una victoria para Rusia y que Estados Unidos no dejará de apoyarlos.

Cifra

8.000

- Foto: reuters

venezolanos han intentado cruzar el tapón del Darién en lo que va de 2023, de acuerdo con cifras del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Este es un paso riesgoso y difícil, por lo que en la zona hay cuerpos de la ONU, la OIM, la Cruz Roja y Unicef.

Foto

Accidente fatal

El choque de los dos trenes ha dejado hasta el momento 38 muertos. Muchas de las víctimas no han podido ser reconocidas, se les pide a familiares que lleven objetos que contengan el ADN - Foto: ap

El pasado miércoles primero de marzo, dos trenes chocaron en Grecia, uno de ellos llevaba a 342 pasajeros, el otro era de carga. El accidente dejó 38 muertos, aún muchos sin identificar, y más de 57 heridos. Se considera la mayor tragedia ferroviaria de la historia del país.

Afganistán

Hace tres años

El acuerdo que iba a llevar la paz a Afganistán fue firmado por Estados Unidos y el emirato islámico de Afganistán, cuando Donald Trump aún era presidente - Foto: getty images

El primero de marzo, los talibanes conmemoraron el tercer aniversario de la firma del Acuerdo de Doha. Este fue el que diplomáticamente les permitió que sus tropas avanzaran por el territorio hasta tomarse la capital en septiembre de 2021.

A este acuerdo se le conoce como el que iba a llevar la paz a Afganistán, y fue firmado por Estados Unidos y el emirato islámico de Afganistán, cuando Donald Trump aún era presidente. Buscaba varias cosas, entre ellas, el intercambio de 5.000 presos afganos por 1.000 soldados norteamericanos cautivos. También que Trump prometía evacuar sus tropas en 14 meses si los talibanes rompían lazos con Al-Qaeda y el Estado Islámico.

Reino Unido

Bréxit al fin

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, viajó hasta Windsor y se reunió con el primer ministro británico, Rishi Sunak. - Foto: ap

Después de años de tire y afloje entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE), por fin se logró concretar el famoso bréxit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, viajó hasta Windsor y se reunió con el primer ministro británico, Rishi Sunak. Hablaron del último gran punto por resolver, Irlanda del Norte.

La situación es la siguiente: a la Unión le preocupaba la situación en la frontera, pues Reino Unido tenía muchas restricciones para el ingreso de habitantes de Irlanda del Norte tras el conflicto de los unionistas de 1968-1998 (en el que se quería unificar a Irlanda). Sunak cedió y prometió garantizar las “aspiraciones y la identidad” de los irlandeses. Una vez esto acordado, se le dijo sí al bréxit de una vez por todas.

Palestina

“Arrasar a Huwara”

"Hay que arrasar Huwara", fueron las palabras del ministro de Finanzas de Israel ante el ataque a la región palestina. - Foto: ap

Fueron las palabras del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich tras el ataque de cientos de colonos israelíes a la región palestina de Huwara, en Cisjordania. El domingo pasado, los colonos ingresaron al territorio armados con palos, piedras y cuchillos para vengar la muerte de dos jóvenes israelíes.

Asesinaron a un civil, hirieron a aproximadamente 300 personas, quemaron alrededor de 100 carros y destruyeron 75 viviendas. El ataque fue inmediatamente condenado por Ned Price, portavoz de Estados Unidos, quien calificó de “repugnantes” los comentarios del ministro e instó a Israel a hacer justicia.