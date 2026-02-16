Nayib Bukele anuncia la incautación de droga más grande de la historia y revela que capturó a cuatro colombianos

Nayib Bukele sacó pecho por un operativo antinarcóticos que permitió “la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador”.

El presidente de El Salvador aseguró que la operación se realizó “a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas; se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania, África, que transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones de dólares”.

Y, además, que allí capturaron a 10 personas, incluidos 4 colombianos. Las nacionalidades de los demás ocupantes son: 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano.

Bukele agregó que “para localizar la droga, que venía encaletada en tanques de lastre, se desplegaron buzos de nuestra Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación”.

El medio El Salvador asegura que “hasta inicios de febrero de 2026, las autoridades salvadoreñas habían incautado más de 70 millones de dólares en cargamentos de droga en la zona costera del país. En 2025 se decomisaron poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, con un valor superior a 618.7 millones de dólares. En 2024, las incautaciones superaron las 17.2 toneladas, valoradas en 422.7 millones de dólares”.

La estrategia antinarcótica del presidente de El Salvador sumó una nueva aliada. Se trata de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, quien apenas ganó aseguró que cuenta con el mandatario salvadoreño para “llevar a buen” puerto esos objetivos.

En una conversación entre ambos mandatarios, Bukele “una vez más reitera su compromiso de seguir colaborándonos y cooperando para que el país lleve ese proyecto (de la cárcel) y muchos otros más, donde El Salvador es ejemplo, a buen puerto”, dijo ella.

“Hay que cortar la conexión del crimen organizado (…) con el mundo exterior”, por lo cual “esa cárcel tiene que ser una realidad”, subrayó Fernández.

Costa Rica, durante décadas considerado uno de los países más seguros del continente, pasó de ser un lugar de tránsito a un centro logístico y de exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa, dijo a la AFP el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Debido a ello, la seguridad es la principal preocupación de los costarricenses, que el domingo le dieron amplio apoyo a Fernández para ganar en primera vuelta y tener una mayoría legislativa.

“El Salvador, que logró recuperar su sociedad después de estar sumida en una crisis de violencia sin precedentes a nivel mundial y logró darle vuelta a esa ecuación, puede seguir brindándonos su experiencia”, sostuvo Fernández, una politóloga de 39 años.

Durante el gobierno de Chaves, los homicidios alcanzaron un pico histórico de 17 por cada 100.000 habitantes, de lo cual responsabiliza al poder judicial por, según él, no endurecer las medidas contra los criminales.

