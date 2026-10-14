Nayib Bukele sorprende con un nuevo anuncio: evalúa la “liberación anticipada” de presos, tras guerra contra las pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su gobierno evalúa una liberación “anticipada” y “condicional” de detenidos durante su guerra antipandillas que sean “culpables” de colaborar con esas bandas criminales.

“Tenemos un plan (…) que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada”, dijo Bukele, al señalar que, aunque son “culpables” se podrían liberar “condicionalmente” y “bajo monitoreo”.

Unas 93.000 personas han sido encarceladas bajo el estado de excepción vigente desde hace cuatro años, que redujo la criminalidad a mínimos históricos, y ha sido ampliamente criticada por oenegés y un grupo de expertos de la ONU.

PRESIDENTE BUKELE DEFIENDE A LAS VÍCTIMAS DE PANDILLAS ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES El presidente @NayibBukele afirmó que algunas organizaciones y organismos internacionales buscan generar caos en las sociedades, al cuestionar las críticas que recibe El Salvador por su política de seguridad. El mandatario sostuvo que estas entidades no reaccionaron con la misma contundencia cuando el país enfrentaba altos niveles de violencia, asesinatos, extorsiones y otros delitos atribuidos a las pandillas. El mandatario recordó que organismos internacionales respaldaron el acuerdo entre pandillas durante administraciones anteriores, mientras que condenaron las medidas implementadas por su Gobierno para encarcelar a los integrantes de estas estructuras criminales. El presidente también cuestionó que las organizaciones defensoras de derechos humanos centren sus críticas en los detenidos sin prestar la misma atención a las víctimas de la violencia. El mandatario sostuvo que los delincuentes tienen derechos, pero señaló que también deben defenderse los derechos de los niños, los ancianos y las personas inocentes. A partir de estas críticas, afirmó que ha llegado a la conclusión de que la labor de algunas organizaciones es generar caos y llamó a los gobiernos a tener la valentía de rechazar recomendaciones internacionales cuando consideren que no responden a las necesidades de la población. — Alerta Noticias (@alertanoti) October 13, 2026

El mandatario reveló el plan de “liberación anticipada” al responder, en una conferencia de prensa sobre inversión española, a una periodista que preguntó acerca de publicaciones que hizo en abril su hermano, Ibrajim Bukele, en la red social X.

Su hermano afirmó que existe una “comisión independiente” que evaluaba casos de detenidos y “trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales”, con participación del “Despacho de la Primera Dama”.

“Me imagino que lo que él quiso decir (…) es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel”, defendió el presidente.

*En desarrollo…