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Nayib Bukele sorprende con un nuevo anuncio: evalúa la “liberación anticipada” de presos, tras guerra contra las pandillas

Unas 93.000 personas han sido encarceladas bajo el estado de excepción vigente desde hace cuatro años.

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Redacción Mundo
14 de octubre de 2026 a las 11:43 a. m.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: Getty images

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su gobierno evalúa una liberación “anticipada” y “condicional” de detenidos durante su guerra antipandillas que sean “culpables” de colaborar con esas bandas criminales.

“Tenemos un plan (…) que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada”, dijo Bukele, al señalar que, aunque son “culpables” se podrían liberar “condicionalmente” y “bajo monitoreo”.

Unas 93.000 personas han sido encarceladas bajo el estado de excepción vigente desde hace cuatro años, que redujo la criminalidad a mínimos históricos, y ha sido ampliamente criticada por oenegés y un grupo de expertos de la ONU.

El mandatario reveló el plan de “liberación anticipada” al responder, en una conferencia de prensa sobre inversión española, a una periodista que preguntó acerca de publicaciones que hizo en abril su hermano, Ibrajim Bukele, en la red social X.

Su hermano afirmó que existe una “comisión independiente” que evaluaba casos de detenidos y “trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales”, con participación del “Despacho de la Primera Dama”.

“Me imagino que lo que él quiso decir (…) es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel”, defendió el presidente.

*En desarrollo…

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