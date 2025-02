Netanyahu amenaza con terminar el cese al fuego si Hamás no devuelve a los secuestrados, como se había pactado

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó el martes a Hamás con “intensos combates” en la Franja de Gaza si no libera a los rehenes a más tardar el sábado.

“Si Hamás no libera a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego terminará y [el ejército israelí] reanudará los intensos combates hasta que Hamás sea derrotado definitivamente”, dijo Netanyahu en un comunicado, sin especificar si se trata de todos los rehenes cautivos en Gaza o del pequeño grupo que iban a se liberados el sábado como parte del acuerdo de alto el fuego.

Un momento sensible

El dirigente republicano amenazó el lunes con desatar un “infierno” en Gaza si no son liberados los rehenes israelíes de aquí al sábado , como marca el acuerdo de tregua que rige desde el 19 de enero.

“El lenguaje de las amenazas no tiene ningún valor y no hace más que complicar aún más las cosas”, enfatizó.

“Sin desplazar a los palestinos”