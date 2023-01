¿Neutralidad? Lula da Silva se une a Petro y tampoco entregará armas a Ucrania

El presidente de Brasil, Lula da Silva, rechazó una solicitud del Gobierno alemán para que enviara munición de carros de combate a Ucrania. La decisión, anunciada este viernes, se tomó durante un encuentro del Partido de los Trabajadores con altos mandos de las Fuerzas Armadas y el titular de Defensa, José Múcio, según el diario Folha de São Paulo.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, no entregará municiones a Ucrania. - Foto: Reuters / Adriano Machado

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, había anunciado hace dos meses su intención de solicitar al ‘gigante suramericano’ municiones para los tanques antiaéreos Gepard. “Enviaré una señal a su Gobierno porque tiene la oportunidad de proporcionarnos municiones para Gepard”.

Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski dijo este viernes –27 de enero– que su país necesitaba entre 300 y 500 tanques para que una contraofensiva contra las tropas rusas no terminara en fracaso. Lo anterior, luego de que Alemania diera luz verde a la entrega de los llamados Leopard 2.

Pese a asegurar estar agradecido con naciones como la europea o Estados Unidos aprovechó para lamentar lo que, a su juicio, es una burocracia que ralentiza la asistencia. Al respecto, aseguró que su nación siente “alivio” cuando la ayuda prometida está en manos del Ejército y no en espera para ser enviada, recogió Europa Press.

“Necesitamos tanques para llevar a cabo una ofensiva en nuestro territorio, en nuestra tierra. Necesitamos vehículos blindados para proteger a nuestra gente”, pidió durante una entrevista para Sky News.

Militares ucranianos sobre un tanque cerca de la ciudad de Bakhmut. - Foto: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Petro tampoco entregará armas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró su posición frente a la entrega de armamento a Ucrania, esto en relación con el armamento ruso que Estados Unidos le solicitó para, posteriormente, entregar al gobierno de Volodímir Zelenski. En esa línea, el jefe de Estado le salió al paso a algunos cuestionamientos sobre su postura frente al panorama en el este europeo.

“Lo mejor que le puede pasar a la humanidad es la paz entre Ucrania y Rusia y no la prolongación de la guerra. Yo no ayudaré a prolongar ninguna guerra. En cambio pido que se eleve a delito internacional la agresión de un país a otro, sea el que sea. Ni invasiones ni bloqueos”, puntualizó Petro en su cuenta de Twitter.

Lo mejor que le puede pasar a la humanidad es la paz entre Ucrania y Rusia y no la prolongación de la guerra. Yo no ayudaré a prolongar ninguna guerra.



En cambio pido que se eleve a delito internacional la agresión de un país a otro, sea el que sea.



La respuesta a Estados Unidos

Inicialmente, y en el marco de la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Petro manifestó que Colombia se mantendría al margen, en materia de arsenal, y que, por lo tanto, la respuesta a Washington sobre su petición era un ‘no’.

“Yo dije a Estados Unidos que nuestra Constitución como orden en el terreno internacional, (es) la paz, y así eso se quedará como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se las llevaran a Ucrania y seguir una guerra”, dijo Petro en el encuentro de líderes regionales.

Presidente Gustavo Petro en la Celac en Argentina. - Foto: Presidencia

No obstante, reconoció que su decisión no significaba que no hubiese una preocupación sobre el conflicto y reiteró que, “como movimiento político” se había instado para que la Corte Penal Internacional elevara la agresión en categoría de “delito internacional”.

Este 24 de febrero se cumple un año desde la invasión rusa a Ucrania. Foto: AFP. - Foto: AFP

Las hostilidades entre Kiev y Moscú están a menos de un mes de cumplir un año y, mientras tanto, los intentos por una salida diplomática siguen en un punto muerto. El ucraniano rechazó nuevamente una posibilidad del diálogo al asegurar que no están las circunstancias para una negociación.

Entre las condiciones puestas sobre la mesa por el mandatario está el repliegue de las Fuerzas Militares de Rusia, país al que acusa de solo mencionar “la paz” cuando busca reagruparse. “Dicen que quieren la paz y luego atacan con misiles por la noche”, aseveró.