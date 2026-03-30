Ni alquiler ni facturas: la curiosa condición que debe cumplir para vivir un mes en las montañas de Italia gratis

En la última década se ha registrado un incremento en las ofertas dirigidas a inmigrantes para trasladarse a Europa. Este fenómeno se explica en gran medida por la crisis de natalidad que atraviesa el llamado viejo continente, un problema que ha llevado a varios países a buscar nuevas estrategias para atraer población joven y activa.

En este contexto, el centro de investigación Eurac Research publicó una convocatoria poco usual. En esta ocasión, la institución busca doce voluntarios dispuestos a trasladarse durante un mes a los Alpes italianos para participar en un experimento científico.

El objetivo de la iniciativa es estudiar cómo vivir a una altitud media, entre los 2.000 y 2.500 metros, influye en la salud cardiovascular, el metabolismo y la calidad del sueño de personas que normalmente residen al nivel del mar.

Alto Adige, Italia. Foto: Getty Images

El experimento se realizará en el refugio Nino Corsi, ubicado en el corazón del Parque Nacional del Stelvio, al norte de Italia. La iniciativa forma parte del proyecto MAHE, con el que se pretende llenar un vacío en el conocimiento científico, ya que la mayoría de las investigaciones previas se han centrado únicamente en altitudes extremas y no en niveles medios.

La convocatoria está dirigida a doce hombres y mujeres de entre 18 y 40 años. Para ser seleccionados, los candidatos deben vivir actualmente al nivel del mar, es decir, en ciudades como Cartagena, Buenos Aires, Río de Janeiro o Guayaquil, entre otras.

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No obstante, con el fin de obtener datos comparables, los investigadores decidieron excluir a fumadores, deportistas de alto rendimiento y personas con enfermedades previas. El interés por la convocatoria ha sido masivo: en las primeras horas, el centro de investigación recibió más de 160 solicitudes.

Durante el mes que dure el experimento, los participantes deberán continuar con sus actividades habituales, ya sea mediante teletrabajo o estudios a distancia.

Alpes italianos. Foto: Getty Images

Mientras tanto, un equipo médico hará evaluaciones periódicas para analizar variables como el sueño, la alimentación y los niveles de actividad física, con el fin de comprender cómo la vida en altitud media influye en la salud sin modificar la rutina cotidiana de los voluntarios.

Las personas seleccionadas para esta iniciativa científica recibirán una compensación de 400 euros, es decir, cerca de 1.600.000 pesos colombianos. Además, su estancia en el refugio estará completamente cubierta, sin costos adicionales.

El entorno donde se realizará el experimento es uno de los más espectaculares de Europa. Los Alpes italianos son famosos por sus imponentes montañas, glaciares y paisajes naturales que atraen cada año a miles de turistas y amantes del senderismo.

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