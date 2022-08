Niñera colombiana es viral en TikTok por enseñar en Estados Unidos la cultura de su país

Karen Triana es una niñera colombiana que viajó a Estados Unidos como au pair. La familia que le fue asignada cuenta con dos niños y una pequeña bebé.

Triana, aprovechando su experiencia en redes sociales, comenzó a grabar videos para la red social TikTok, en donde publicaba lo que hacía mientras cuidaba a los pequeños. Allí se le veía bailando música latina y hasta comiendo dulces que solo se pueden conseguir en Colombia.

Lo que ella no pensó es que esos videos tuvieran tanta acogida entre los seguidores de esta plataforma digital, que la llevaron a tener más de 8 millones de views en solo una publicación. “La verdad no me esperaba tanta acogida de las personas y lo más bonito es que ví muchos de esos seguidores contentos por ver una pequeña parte de la cultura latinoamericana en Estados Unidos y ver cómo los niños la disfrutan de la misma manera”, dijo en entrevista a la cadena de noticias Univisión.

Karen puso a comer Quipitos, Barrilete, Nucita y muchos más dulces a los pequeños para que los calificaran y sus seguidores conocieran qué tipo de golosinas se consumen en nuestro país. Sin embargo, hay personas que descalificaron el hecho de poner a comer tantos dulces a los niños, a lo que ella respondió.

“Me encanta lo que hago con ellos y además tengo el permiso de los padres. A veces la gente exagera mucho en redes sociales [...] Ellos están felices, les gustaba mucho que les enseñara sobre arte, sobre música, mi cultura y qué mejor que hacerlo con este tipo de actividades. Siempre que cantamos, bailamos o comemos dulces trato de enseñarles palabras en español y ellos son como esponjas. En la noche leemos cuentos y ellos me dicen ‘¿cómo se dice esta palabra en español?’”, cuenta de manera tranquila la colombiana al medio estadounidense dirigido al público latino.

Con 75 mil seguidores en TikTok, Karen sigue publicando videos de su intercambio cultural, principal razón por la que decidió ser au pair. “Yo lo que quería era hacer un intercambio cultural, por eso decidí ser au pair y apenas llevo mes y medio aquí, no es tanto, y quería conocer toda esta cultura, vivir acá, y qué más que hacerlo pasando tiempo con los niños”, aseguró Triana.

Las golosinas colombianas se toman Estados Unidos

El reconocido producto colombiano Chocoramo se está vendiendo como pan caliente en Estados Unidos, ahora que este llegó a los stands de las reconocidas farmacias CVS.

La vicepresidenta de Exportaciones de ProColombia, Juliana Villegas, escribió en su cuenta de Twitter que esta llegada forma parte del acuerdo comercial vigente que tiene el país con EE. UU. y que seguirán trabajando para que más empresas colombianas aprovechen los beneficios del mismo.

Como se ve en el trino de la funcionaria, los productos de Ramo se venden en las farmacias CVS a precios asequibles. El Chocoramo, por ejemplo, tiene un valor de 99 centavos de dólar, mientras que el brownie y otra torta que aparece en la parte inferior del estand, cuestan un poco menos de 2 dólares.

De acuerdo con ProColombia, los productos de la compañía colombiana ya tienen presencia en unas 120 tiendas de este tipo. Arrancaron con La Florida, donde residen miles de colombianos y latinos, y no solo están en CVS, sino también en Navarros, que es un formato latino de farmacias con descuentos.