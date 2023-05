“No puede ser que no crezcas”: influencer transmitía en vivo y su mamá le pegó tremendo regaño

Un joven en Argentina, quien es reconocido por su creación de contenido en vivo, sufrió un momento de vergüenza en las redes sociales, que lo dejó en evidencia delante de sus seguidores, quienes, incluso, se pusieron de su lado y le pedían a la madre que no lo regañara más.

El chico fue identificado como Gonzalo Muñiz, de 23 años, quien estaba haciendo un contenido en vivo y su mamá llegó de repente a regañarlo y decirle que no debería estar tanto tiempo en sus dispositivos móviles. “Todos los años lo mismo. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Qué pasa con tu cerebro que no funciona? Estás con el celular como un niñito de dos años. ¡Ya tienes 23, Gonzalo!”, se le escucha decir a la mujer en el video.

Al parecer el joven estaba en la habitación de su madre y por eso ella entró a regañarlo. - Foto: Foto: Getty Images.

Ante ese primer regaño, el joven tapa su cámara y, sin apagar el en vivo, comienza a discutir con su mamá y la llama idiota, lo que hace que su madre le replique: “idiota es cuando no piensas. Yo pienso en mi futuro ¿vos no piensas?”, decía, mientras Muñiz continuaba defendiéndose.

“¿Qué piensas, quedarte con el celular? No soy chistosa, es triste, no es de risa y me da bronca. No creces, no puede ser que no crezcas ni pienses en tu futuro”, agregó la mujer, y concluyó: “Sal de mi pieza y te vas de acá, yo no te quiero ni ver… Mis cosas no las toques más”.

Pues bien, ante tal enfrentamiento presenciado por los seguidores del joven, quienes se mantuvieron grabando y mirando lo que sucedía, muchos de ellos le pedían a la mamá de Muñiz que no siguiera regañándolo, mientras que otros se reían de la escena.

Madre humilla a hijo nini en vivo pic.twitter.com/1olGUYhz8a — Devox Posting (@DevoxPosting) May 12, 2023

La desesperada medida para que su pareja no le fuera infiel

Cuando se maneja el concepto de infidelidad, no son pocas las personas que buscan tener un mayor conocimiento de lo que hace su novio o novia y hasta podrían intentar corroborar las declaraciones con otros. Sin embargo, hay quienes, en aras de despejar cualquier sospecha, terminan tomando decisiones que los sitúan en el ‘ojo del huracán’.

Justamente una mujer terminó detenida después de encontrar una ‘inusual’ forma para no resultar engañada, ante sus temores de que la deslealtad se hiciera presente. El episodio se registró en La Plata, Argentina, y ha centrado una nueva discusión sobre los límites que, incluso, podrían derivar en resultados ‘inesperados’.

Una llamada alertó a las autoridades sobre la situación (imagen de referencia, no alude al caso en mención). - Foto: Getty Images / PhotoBeaM

Todo Noticias informó que la argentina fue acusada de “secuestrar” a quien era su compañero sentimental, desde hacía seis meses, por casi tres días. Sin embargo, esa no fue la primera demostración de cómo estaría marcada la relación, sino una evidencia más, pues el hombre aseguró que su pareja le impuso antes restricciones de horario cuando salía a compartir con amigos.

En caso de no ‘respetar’ los tiempos, la mujer supuestamente le advirtió con ir personalmente a buscarlo. A esto se sumaron otras acciones como prohibirle utilizar la aplicación de mensajería WhatsApp y hasta quebrarle el dispositivo móvil, de manera que fuesen más limitadas las posibilidades de comunicarse con alguien o advertir lo sucedido.

Según medios locales, esta no fue la primera vez en que el hombre estaba bajo restricciones. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

“En los últimos meses se puso peor”, dijo el argentino en su declaración, según recopiló el medio mencionado. La situación se salió de control cuando la acusada, de aproximadamente 30 años, decidió tomar una medida ‘extrema’: encerrar al novio en uno de los cuartos de su vivienda.

Pese a no tener prácticamente ninguna comunicación, la víctima se las arregló para quitarle a esta mujer el celular y enviar un mensaje de ayuda a un amigo. Este último fue quien se comunicó con las líneas de emergencia y advirtió a sobre el presunto secuestro (del que logró liberarse este fin de semana, gracias a la intervención del Comando Patrulla).