“No se lleven a mi hija”: la desgarradora deportación de una madre tras las nuevas ‘reglas’ del gobierno de Trump

En este tiempo, estudió para ser enfermera y conoció a su esposo, quien también es cubano y ciudadano naturalizado en Estados Unidos. Según Sánchez, su perfil no encaja con los estereotipos de inmigrantes peligrosos o criminales que el Gobierno ha insistido en promulgar para expulsar a todos los extranjeros del país .

“Llama al padre para que venga a buscarla, tú te quedas aquí”, le dijeron los agentes, según lo narrado por Sánchez. “Les dije: ‘No se lleven a mi hija’. Nunca me dijeron si podía llevármela conmigo o no”, contó.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) emitió un comunicado en el que desmintió la versión de Sánchez de que no se le fue permitido llevarse consigo a su hija.