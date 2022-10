No solo Adidas: las marcas que cancelarían su relación con Kanye West tras discursos de odio

Cada vez más puertas se estarían cerrando para el artista Kanye West, luego de que fuera señalado de emitir comentarios antisemitas y hasta racistas, por lo que ha recibido cientos de comentarios en su contra de amigos y familiares, además de las afectaciones por las marcas que le han quitado el patrocinio.

Una de las compañías, que según indicó el mismo West no lo “dejaría” así dijera comentarios antisemitas, fue Adidas, pero esta semana comenzó con una noticia de que ni él mismo esperaba.

“Tras un estudio en profundidad, la sociedad tomó la decisión de poner fin inmediatamente a la colaboración con Ye”, declaró el grupo en un comunicado. “Adidas no tolera el antisemitismo ni cualquier otra forma de discurso de odio”, añadió.

Sin embargo, esta no es la única marca que ha puesto el punto aparte en la colaboración con el rapero; incluso, las redes sociales ya han tomado medias en su contra, con el objetivo de dejar a un lado la compañía de las opiniones personales de West.

Balenciaga fue otra de las marcas que cerró su ciclo con el artista y a través de un corto comunicado dejó en claro que el rapero ya no era parte de la publicidad de su línea de ropa Yeezy Gap, o cualquier otra colección y relación. “Balenciaga ya no tiene ninguna relación ni planes para futuros proyectos relacionados con este artista”, se afirmó en una misiva por parte de Kering, que es la compañía a la que pertenece la marca de ropa, según recoge la revista Women’s Wear Daily (WWD).

Al parecer, GAP también tuvo sus encuentros con West, ya que se confirmó que se había roto la asociación por una “visión no alineada”, insistiendo en que no habían podido llegar a acuerdos con el artista, mientras que un representante legal del rapero indicó que se había terminado la relación porque la empresa no había distribuido la mercancía relacionada con Ye como se había estipulado, según recoge la cadena estadounidense CNN.

Entre tanto, primero fue Instagram, red social que le suspendió el perfil oficial al rapero por ir en contra de su estricta norma de uso, donde no permite ni el más mínimo atisbo de racismo o posible instigación al odio.

Según declaraciones dadas por un portavoz de Meta - empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras subsidiarias - al medio Entertainment Weekly (EW), el rapero habría violado las políticas de la red social, por lo que la compañía se encuentra en total libertad de imponer restricciones - en muchas ocasiones las personas penalizadas no pueden, temporalmente, publicar, comentar o enviar mensajes directos - a las cuentas que diariamente rompan sus pautas, aunque no dieron mayores detalles.

Luego vino el turno de Twitter, red social donde migró Kanye luego de su veto en Instagram, despachándose sobre sus declaraciones indefendibles, logrando así también la suspensión de su perfil en dicha plataforma.

El tuit West amenazaba a “los judíos”: “Has estado jugando conmigo e intentado excluir a cualquier que se opone a vuestra agenda”. Además, el rapero, señalaba que él no podía ser antisemita “porque la gente negra es de hecho también judía”.

Por estos comentarios, Twitter ha decidido bloquear la cuenta de West por un tiempo, aún no especificado al considerar que ha violado sus políticas de uso en esta plataforma, también.

El primer tuit de West, tras su regreso a la red, fue en contra del Presidente de Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, donde le cuestionó la decisión de haber impuesto dicha sanción en su cuenta oficial de Instagram.