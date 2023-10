“Nunca vi una escalada de violencia de este tipo”: portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel habló con SEMANA sobre guerra contra Hamás

En este momento no hay una respuesta clara, no tengo una respuesta inteligente para compartirles; entre lo que sucedió, lo que debería haber sucedido, seguramente hay grandes diferencias. Las lecciones aprendidas las vamos a sacar seguramente cuando se hagan comisiones de investigación y vamos a aprender sobre este caso.

R. K.: Hamás tiene varios estados y varios donantes que lo financian y además es soberano y recoge impuestos, es un gobierno que en ese sentido tiene dinero de impuestos. Pero no cabe duda que el ataque de Hamás contra Israel no podría haberse realizado sin el apoyo activo, tanto financiero como militar, del régimen de los ayatolas iraníes, que trabaja incansablemente para desestabilizar la región y el mundo, con el fin de expandir su control sobre Oriente Medio y promover lo que se llama la revolución islámica, aquella que comenzó en Irán en 1979. Y desean continuar con ello.

R. K.: No, no lo sabemos fehacientemente, pero es una posibilidad para la que estamos preparados también.

R. K.: Lo que se espera de Occidente es que aquellos que creen en los valores de la libertad, de la democracia y del respeto a la vida humana como lo es el mundo libre, han expresado una solidaridad importante con Israel, han reconocido básicamente el derecho a la autodefensa de Israel. Y muchos amigos de la comunidad internacional no quieren que estas fuerzas oscurantistas de grupos terroristas, que no reconocen la existencia de Israel siquiera, que no reconocen la existencia del otro, que son los dueños de la verdad, no quieren que estos grupos tengan éxito y pongan en peligro aún más los esfuerzos por la paz y la estabilidad de Oriente.

R. K.: No creo que como un portavoz militar sea mi rol especular qué puede llegar a suceder, lo que puedo decir desde mi experiencia es que yo he estado acá los últimos 18 años y no vi una escalada de violencia de este tipo, no vi un conflicto tan duro como está sucediendo, una situación de emergencia de este tipo. Nosotros venimos a la emergencia, dejamos a nuestras familias para estar aquí y en todas las últimas escaladas de violencia con Hamás no vi algo en el nivel categóricamente tan alto como está en este momento.