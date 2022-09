ONG preocupada por desaparición de dos francesas en Nicaragua

En medio de la grave crisis política que se vive en Nicaragua por cuenta de la permanencia en el poder del régimen de Daniel Ortega, y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de ese gobierno, una ONG nicaragüense, que había sido expulsada del país, denunció recientemente la desaparición de dos mujeres que cuentan con doble nacionalidad; francesa y nicaragüense, quienes habrían sido detenidas en lo corrido de la presente semana por miembros de la policía nacional.

La ONG que presentó la denuncia, corresponde a una entidad denominada “Nicaragua Nunca Más”, que tras ser expulsada de su país de origen, tomó sede en Costa Rica.

Según precisan medios internacionales que se basan en la denuncia de la ONG, las mujeres desaparecieron cuando se encontraban precisamente en la búsqueda de otros familiares que habrían migrado de Nicaragua.

Sobre las mujeres desaparecidas, el informe las identifica como Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, despertando la preocupación de sus familiares.

Tras la desaparición, derivada de la presunta detención por parte de la Policía local, también se conoció el pronunciamiento de las autoridades de Francia, país que se manifestó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para afirmar que intentan esclarecer la situación y que estarán pendientes de explicaciones por parte del régimen local.

El Ministerio de Exteriores de Francia ha afirmado que se ha puesto en contacto con las autoridades de Nicaragua, con el fin de esclarecer lo ocurrido con sus connacionales.

“La embajada está totalmente movilizada, en conjunto con la oficina consular en Costa Rica”, según el comunicado divulgado este sábado en París, y recogido por medios internacionales.

En contraste, por parte de las autoridades locales, no se ha reportado tal detención de las dos extranjeras, lo que siembra un manto de duda y expectativa frente a lo ocurrido.

Por su parte, según lo revelado por la ONG Nicaragua Nunca Más, la desaparición de las dos mujeres, se presentó luego de que las autoridades nicaragüenses irrumpieran, en horas de la noche, en la vivienda de la referida familia, advirtiendo que se encontraban en búsqueda de un hombre, identificado como Javier Álvarez, padre y esposo de las detenidas, quien, de acuerdo con la información entregada por la ONG, no se encuentra en el país, sino que habría salido al exilio en el marco de la actual situación.

En ese contexto, y ante la frustración de no cumplir con su objetivo, según la ONG, las fuerzas policiales decidieron tomar como prisioneras a las dos mujeres que encontraron en la casa.

En ese mismo sentido, la ONG tampoco entregó mayores detalles sobre las motivaciones que llevaron a Álvarez a exiliarse.

De acuerdo con el reporte de la ONG, otras persona de la misma familia, identificada como Félix Roiz, yerno de Álvarez, también fue detenido.

Tras lo sucedido, se conoció un pronunciamiento del señor Álvarez, quien señalan medios internacionales se encuentra exiliado en Costa Rica. Él advirtió que la suerte que lleguen a correr las dos mujeres detenidas es responsabilidad del régimen Ortega.

En ese mismo sentido, el hombre afirmó que, aunque se reconoce como no simpatizante del gobierno, no conoce las motivaciones que podrían haber llevado a este a emprender una persecución contra su familia, en tanto él no se encuentra ligado con la política.

El hombre también afirmó, según recogen medios internacionales que, como parte de los requisitos que le fueron comunicados para la liberación de su familia, está su regreso al país. No obstante, él se niega a ello.

*Con información de AFP