“Panamá sorprende”: ministra de Turismo habla con SEMANA. Explica los beneficios por invertir en ese país

Gloria de León: Es d ifícil saber lo que piensan los colombianos. Pero Panamá tiene unos centros comerciales enormes con marcas top de todas partes del mundo. Marcas de lujo, marcas intermedias, y con muy buenos descuentos. En Panamá te puedes comprar un pantalón por 1.99 dólares. Entonces esas marcas cuestan muchísimo menos en Panamá de lo que cuestan aquí en Colombia. Ahora, yo quiero decir que a mí me encanta hacer compras en Colombia. Y de los destinos de sol y playa, también quisiera decir que son atractivos porque están muy cerca de la ciudad . Tienes una isla Taboga que está a media hora agarrando un ferry, puedes ir por el día, regresas, haces shopping, comes delicioso, tienes una experiencia cultural en el casco antiguo, visitando el canal de Panamá o puedes llegar a Panamá, agarrar un carro e ir a la Riviera Pacífica que está a 2 horas de la ciudad. Allí hay desde hostales y pequeños hoteles hasta grandes cadenas hoteleras con paquetes que son todo incluido. Tenemos un pueblito, por ejemplo, que se llama El Valle, dentro del cráter de un volcán. Hay aguas termales, tiene senderos, gastronomía deliciosa y está a una hora de la Riviera pacífica.

Gloria de León: Nosotros recibimos, en el 2024, dos millones cuatrocientos mil visitantes, que son los que duermen en Panamá, y 2.9 millones de turistas que hacen una escala o entran un tiempo mucho más corto. En el primer grupo, 280.000 son colombianos. Hace años, antes de pandemia, esas cifras podrían estar en 450.000. Entonces, creo que hay un potencial de crecimiento. Nosotros como país dejamos de visitar Colombia, de hacer estas asociaciones con operadores y guías de turismo, agencias de viaje. O sea, les dejamos de hablar. Entonces, esta semana, en la feria de Anato, todos los países se estaban vendiendo. Cuando decides que quieres invertir en un destino para ir de vacaciones, uno se pregunta ¿quieres ver a Shakira cantar o a la que canta como Shakira? Nosotros actualmente somos los que cantamos como Shakira, no somos Shakira. Pero vamos a serlo, para ponerlo así en tema Trend Topic. Entonces, no estamos, no estamos posicionados. La gente, cuando viaja y va a hacer una inversión de dinero, siempre prefiere ir al lugar que no ha ido conocido.