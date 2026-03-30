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Paolo Rudelli, nuncio apostólico en Colombia, fue nombrado sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano

El italiano llegará a reemplazar al venezolano Edgar Peña.

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Redacción Mundo
30 de marzo de 2026, 7:03 a. m.
Paolo Rudelli, nombrado como responsable de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.
Paolo Rudelli, nombrado como responsable de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Foto: @TerzaLoggia

Paolo Rudelli, actual nuncio apostólico en Colombia, fue designado por el papa León XIV como el responsable de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. La noticia se confirmó en la mañana de este lunes, 30 de marzo.

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Rudelli llegará en reemplazo del venezolano Edgar Peña Parra y se convertirá en el ‘número 3’ del Vaticano, ya que este es uno de los cargos más importantes y de gran peso en la Santa Sede.

Peña Parra pasará ahora, también por orden del máximo jerarca de la Iglesia Católica, a ser nuncio apostólico en Italia y San Marino.

El venezolano se encontraba al frente de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado desde agosto del año 2018, cuando fue llamado por el fallecido papa Francisco.

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De esta forma, León XIV hizo hasta el momento el primer cambio relevante en la cúpula jerárquica del Vaticano desde que fue elegido el pasado 8 de mayo, teniendo en cuenta que Rudelli llegará a uno de los cargos más influyentes que se tienen.

El hasta ahora nuncio apostólico en Colombia nació el 16 de julio de 1970, en Gazzaniga, Italia, por lo que tiene 55 años, tiempo en el que ha hecho una gran carrera después de que fuera ordenado presbítero el 10 de junio de 1995 para la Diócesis de Bérgamo.

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El italiano fue nombrado en el cargo en el país colombiano el 19 de julio de 2023; desde ese día ocupaba esta posición, tras una decisión del papa Francisco.

Rudelli es doctor en Teología Moral de la Pontificia Universidad Gregoriana y, además, entró en el Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1.º de julio de 2001, donde poco a poco fue construyendo su carrera, que hoy lo lleva a ser la máxima cabeza de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.