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El mensaje del papa León XIV en su homilía del Domingo de Ramos hacia las víctimas de Oriente Medio: “Un Dios que rechaza la guerra”

Cientos de feligreses se reunieron en la Plaza de San Pedro del Vaticano para el inicio de la Semana Santa.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

29 de marzo de 2026, 8:47 a. m.
El papa León XIV saluda a la multitud en la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de marzo de 2026.
El papa León XIV saluda a la multitud en la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de marzo de 2026. Foto: Getty Images

El papa León XIV lanzó este 29 de marzo, Domingo de Ramos, una advertencia a “quienes hacen la guerra”, en el contexto de un conflicto que se prolonga en Oriente Medio: “¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”, dijo.

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“Este es nuestro Dios: Jesús, rey de la paz. Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra”, advirtió el santo padre en su homilía frente a cientos de feligreses que se dieron cita en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

“Estamos más que nunca cerca, mediante la oración, de los cristianos de Oriente Medio, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”, continuó el papa después de la oración del Ángelus.

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“Incluso mientras la Iglesia contempla el misterio de la Pasión del Señor, no podemos olvidar a quienes, hoy, participan concretamente en su sufrimiento. (...) Elevemos nuestra oración al príncipe de la paz, para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y de paz”, prosiguió el sumo pontífice.

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Papa León XIV en su homilía frente a cientos de feligreses.
Papa León XIV en su homilía frente a cientos de feligreses. Foto: Getty Images

El pasado domingo 22 de marzo, León XIV había señalado que seguía “observando con consternación la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo desgarradas por la guerra y la violencia”.

“No podemos guardar silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas inocentes de estos conflictos. Lo que les hiere a ellos hiere a la humanidad entera. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un clamor ante Dios”, añadió el papa.

Sin embargo, este Domingo de Ramos, se registraron nuevos bombardeos israelíes y estadounidenses que alcanzaron un muelle en una ciudad portuaria iraní cerca del estrecho de Ormuz, donde murieron cinco personas, informó la prensa estatal de Irán.

“El enemigo estadounidense-sionista efectuó un ataque criminal en el muelle de Bandar Jamir, matando a cinco personas e hiriendo a otras cuatro”, informó la agencia oficial de noticias Irna.

*Con información de AFP.