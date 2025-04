Papa Francisco: sobrevivientes de abuso sexual piden que el próximo pontífice garantice que se apliquen reformas

El difunto papa Francisco , a pesar de su remarcable cercanía con las necesidades de la Iglesia y con los marginados, además de su incesante lucha por la paz y el perdón, demostró cierta lejanía con un tema clave dentro de la institución religiosa. En los primeros meses de su papado no habló mucho sobre los casos de abuso que habían empezado a causar revuelo dentro de la Iglesia. En el 2014, aseguró que “nadie ha hecho más” para erradicar los abusos que la misma Iglesia católica.

Uno de esos sobrevivientes, Juan Carlos Cruz, que además asesoró a Francisco en temas de abuso, dijo a CNN el año pasado: “Creo que ha hecho más que cualquier otro papa. Pero creo que aún queda mucho por hacer [...]. Lo que me frustra es que la gente de la Curia (la administración central de la Iglesia) y los obispos de todo el mundo no estén de acuerdo. Lo que me indigna es que los sobrevivientes caminen por este mundo sin justicia. Es como tener cáncer y que nadie haga nada”.