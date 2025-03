Pareja de colombianos fue deportada tras vivir 35 años en Estados Unidos: sus 3 hijas se quedaron solas

Gabby, de 23 años; Stephanie, de 27; y Jessica, de 33, todas ciudadanas estadounidenses, no fueron expulsadas y se quedaron en el país.

“Nunca piensas que te podría pasar a ti (…) me arrebataron a mis padres de esa manera”, dijo entre lágrimas Gabby González, la hija de la pareja. “Entonces esto pasó el 21 de febrero. Ni siquiera sabía que tenían la cita y ni siquiera me despedí de mi papá esa mañana. No pude despedirme de ellos”, agregó.