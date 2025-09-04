Suscribirse

Mundo

Periodista fue agredido brutalmente durante un acto de Javier Milei en Buenos Aires

En medio de graves incidentes y violencia se vivirán las elecciones legislativas de Buenos Aires.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

4 de septiembre de 2025, 9:14 p. m.
A meses de las elecciones intermedias en Argentina, el mandatario enfrenta una disputa dentro de su círculo y en el Congreso.
A meses de las elecciones intermedias en Argentina, el mandatario enfrenta una disputa dentro de su círculo y en el Congreso. | Foto: GETTY IMAGES

Este jueves 4 de septiembre, el periodista Cristian Mercatante sufrió una herida en la cabeza tras ser impactado por un objeto contundente durante un acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA), en el que participaba el presidente Javier Milei.

Contexto: Escándalo en Argentina: justicia prohíbe difundir audios grabados a la hermana del presidente Milei

El hecho se produjo en el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, lo que elevó aún más la tensión política en la región.

Mercatante, actual colaborador del canal de televisión América, se encontraba cubriendo el cierre de campaña del partido oficialista.

Lo que parecía un trabajo de rutina terminó en un incidente violento cuando fue alcanzado por una botella que le provocó una herida profunda.

En medio del caos, el periodista alcanzó a declarar que el ataque se produjo justo cuando intentaba entrevistar a un grupo de encapuchados, quienes se mostraban hostiles y se negaban a responder.

Tras el golpe, fue escoltado por agentes de la policía hasta una zona segura, donde recibió atención médica inmediata por parte de los profesionales de la salud, según reportó EFE.

Antes de ser retirado del lugar, Mercatante aseguró: “Fue una botella. Estaba haciendo una entrevista a los encapuchados. Había personal policial y la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta. Estoy bien”.

Cristian Mercatante resultó herido en el cierre de campaña de LLA.
Cristian Mercatante resultó herido. | Foto: Foto de Redes Sociales

El comunicador también señaló que el agresor probablemente fue una de las personas a las que se disponía a entrevistar, aunque no pudo identificarlo, ya que llevaba el rostro cubierto.

La violencia no se limitó a este episodio, pues instantes antes se habían presentado enfrentamientos entre opositores y seguidores del actual gobierno en los alrededores, concretamente sobre una cancha de fútbol que contaba con un fuerte operativo de seguridad.

Este ataque no puede considerarse un hecho aislado, puesto que hace apenas una semana el presidente Javier Milei tuvo que ser evacuado de emergencia durante un acto público en el que manifestantes de la oposición lanzaron proyectiles en su contra.

Estos antecedentes han despertado preocupación por el clima de hostilidad que se respira en torno a los eventos políticos en Argentina.

Contexto: La mala hora de Milei: el presidente argentino cae en popularidad y sufre crisis internas a semanas de elecciones claves

Frente a lo ocurrido, el político opositor Axel Kicillof y la alcaldesa de Moreno, Mariel Fernández, hicieron un llamado a los simpatizantes de la oposición para que evitaran acercarse al cierre de campaña.

El objetivo, según explicaron, es salvaguardar la paz y la seguridad de todos los presentes, en un contexto donde los episodios de violencia se han vuelto recurrentes.

En efecto, actos de la misma magnitud han registrado incidentes similares tanto en Buenos Aires como en Corrientes, lo que pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en los actos proselitistas de alto perfil.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta aerolínea ofrecerá Wifi gratis “desde el despegue hasta el aterrizaje” a sus pasajeros: así funciona el beneficio

2. Al nuevo técnico del América de Cali lo habrían filtrado en medio del partido de Colombia: “Acordado”

3. ¿James Rodríguez juega su última doble fecha de eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia?

4. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habla con Luis Carlos Vélez. Revela detalles de investigación por crimen de Miguel Uribe Turbay

5. Marco Rubio señala como organizaciones terroristas a dos temidas bandas de Ecuador y anuncia millonaria ayuda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Javier MileiBuenos AiresElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.