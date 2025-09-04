Periodista fue agredido brutalmente durante un acto de Javier Milei en Buenos Aires

Este jueves 4 de septiembre, el periodista Cristian Mercatante sufrió una herida en la cabeza tras ser impactado por un objeto contundente durante un acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA), en el que participaba el presidente Javier Milei.

El hecho se produjo en el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, lo que elevó aún más la tensión política en la región.

Mercatante, actual colaborador del canal de televisión América, se encontraba cubriendo el cierre de campaña del partido oficialista.

🔥BOTELLAZO ARROJADO por KIRCHNERISTA HIRIÓ A UN PERIODISTA



☠️Es el periodista de A24 Cristian Mercatante #Moreno #Milei pic.twitter.com/ORLl7tPE7X — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) September 3, 2025

Lo que parecía un trabajo de rutina terminó en un incidente violento cuando fue alcanzado por una botella que le provocó una herida profunda.

En medio del caos, el periodista alcanzó a declarar que el ataque se produjo justo cuando intentaba entrevistar a un grupo de encapuchados, quienes se mostraban hostiles y se negaban a responder.

Tras el golpe, fue escoltado por agentes de la policía hasta una zona segura, donde recibió atención médica inmediata por parte de los profesionales de la salud, según reportó EFE.

Antes de ser retirado del lugar, Mercatante aseguró: “Fue una botella. Estaba haciendo una entrevista a los encapuchados. Había personal policial y la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta. Estoy bien”.

Cristian Mercatante resultó herido. | Foto: Foto de Redes Sociales

El comunicador también señaló que el agresor probablemente fue una de las personas a las que se disponía a entrevistar, aunque no pudo identificarlo, ya que llevaba el rostro cubierto.

La violencia no se limitó a este episodio, pues instantes antes se habían presentado enfrentamientos entre opositores y seguidores del actual gobierno en los alrededores, concretamente sobre una cancha de fútbol que contaba con un fuerte operativo de seguridad.

Este ataque no puede considerarse un hecho aislado, puesto que hace apenas una semana el presidente Javier Milei tuvo que ser evacuado de emergencia durante un acto público en el que manifestantes de la oposición lanzaron proyectiles en su contra.

Estos antecedentes han despertado preocupación por el clima de hostilidad que se respira en torno a los eventos políticos en Argentina.

Frente a lo ocurrido, el político opositor Axel Kicillof y la alcaldesa de Moreno, Mariel Fernández, hicieron un llamado a los simpatizantes de la oposición para que evitaran acercarse al cierre de campaña.

El objetivo, según explicaron, es salvaguardar la paz y la seguridad de todos los presentes, en un contexto donde los episodios de violencia se han vuelto recurrentes.