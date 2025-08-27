Presidente Javier Milei es evacuado de un acto electoral en Buenos Aires por incidentes con manifestantes opositores

El presidente argentino Javier Milei encabezó este miércoles, 27 de agosto, una caravana en el municipio Lomas de Zamora, ubicado al sur del Conurbano Bonaerense, provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando en medio de su trayecto se presentó un incidente que obligó a su evacuación.

El mandatario, quien se encontraba en una caravana de apoyo político, fue atacado en la periferia de Buenos Aires, de la que salió ileso, informó el vocero presidencial, tras la agresión que ocurrió en medio de un escándalo por corrupción.

La situación se tornó tensa cuando su caravana se vio inmersa en una protesta organizada por manifestantes de izquierda. Durante la movilización presidencial, uno de los asistentes arrojó un objeto en dirección al presidente Milei, el cual no logró impactarlo directamente.

Intentan agredir a Javier Milei.



pic.twitter.com/lyRpPIb4aN — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) August 27, 2025

El proyectil golpeó directamente en el frente de la camioneta en la que se movilizaba el mandatario. Según afirmaron diferentes periodistas a la agencia de noticias AFP, el motivo del ataque fue la oposición de varios manifestantes que rechazaban la presencia del presidente en dicha zona.

Ante esta situación, la multitud comenzó a lanzar objetos como plantas de los canteros, piedras y botellas hacia el coche presidencial. La agresividad de los manifestantes obligó a que Milei fuera evacuado de inmediato de la zona por su cuerpo de seguridad.

El tenso momento ocurrió mientras el presidente argentino se desplazaba acompañado de su hermana, Karina Milei, y de otros funcionarios de su gobierno. A raíz de los incidentes, se desató una trifulca entre simpatizantes y opositores de la gestión iniciada el pasado 10 de diciembre de 2023.

Las piedras que nos tiraron los violentos de siempre! Este piedrazo me paso por la cabeza. Nos tiraron a matar!

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS! pic.twitter.com/BV5tK0Ii8o — Leila Gianni (@Leigianni) August 27, 2025

En medio de golpes y empujones, el enfrentamiento dejó como saldo a una mujer simpatizante del Gobierno argentino herida en las costillas. Según reportaron periodistas de AFP, la mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

El ataque contra el presidente Milei y los posteriores disturbios reflejan el clima de polarización política y social que atraviesa Argentina en la actualidad. Mientras que los sectores opositores manifiestan su descontento en las calles, los seguidores del mandatario han respondido con la misma intensidad, generando escenarios de creciente tensión.

La situación se dio en medio del escándalo en Argentina por un caso de presunta corrupción en la agencia pública de discapacidad que salpica a Karina Milei, mano derecha de su hermano y secretaria de la Presidencia. “Fuera, Milei, de Lomas de Zamora”, decían algunas pancartas.

Minutos antes de los incidentes, el presidente se había referido por primera vez en forma directa a la tormenta política que se desató tras la filtración de audios del entonces titular de la agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, quien asegura que Karina Milei desviaba fondos de los discapacitados.