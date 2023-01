Perrita fue abandonada y dejaron desgarradora nota a su lado “por favor ámame”

Una desgarradora historia se he venido viralizando en las redes sociales, puesto que al estilo de los bebés abandonados, una perrita fue abandonada en un refugio con un cartel dejado por su antiguo dueño en el que pedía que por favor, le dieran el cariño, puesto que no podía cuidarla más.

Pues bien, la historia completa tiene altos y bajos, mismos de los que el refugio McKamey Animal Center, se ha encargado de informar sobre el proceso de Lilo, como se llama la perrita abandona.

Esta fue la carta que dejaron con Lilo. - Foto: Facebook: @McKameyAnimalCenter

Al inicio llegó con una nota que decía: “mi nombre es Lilo. Por favor, ámame. Mi mamá no puede mantenerme y no tiene hogar con 2 niños. Hizo todo lo que pudo, pero no pudo obtener ayuda. Cuesto demasiado para ella. Ella realmente me ama y soy una gran perra y me encanta que me amen. Por favor, no abuses de mí”, explicando el motivo por el cual su dueño anterior tuvo que dejarla.

Al parecer, una persona logró encontrar a Lilo deambulando cerca del refugio, por lo que aprovechó para devolverla al lugar donde esperaba fuera bien cuidada. Pues bien, desde el centro animal también publicaron una “carta” para la madre y familia de la peludita, indicando que estaría en buenas manos, y que buscarían la forma de ayudar a que se reunieran de nuevo.

“Queremos que sepa que está a salvo y que la cuidaremos lo mejor posible. Nuestro personal y voluntarios la amarán, mantendremos su nombre y le prometemos que haremos todo lo posible para encontrarle un nuevo hogar maravilloso. Pero si estás leyendo esto, esperamos que vengas a reclamarla”, expresó el refugio, indicando que lo mejor para Lilo sería estar con su familia.

Y se agregó: “Te ayudaremos en lo que necesites para cuidarla, en la medida de nuestras posibilidades. Lilo definitivamente te extraña, y nada nos gustaría más que verla regresar con la familia que ama. De cualquier manera, sepa que lo entendemos, no lo juzgaremos y estamos aquí para ayudarlo en todo lo que podamos”, indicando que podrían ayudarla a mantener a su mascota.

Pues bien, poco tiempo después el refugio McKamey Animal Center, que queda ubicado en Tennessee, Estados Unidos, resaltó que habían ubicado a la mamá de Lilo, por lo que se esperaba que prontamente se reencontraran.

Así se encontraba Lilo cuando fue rescatada. - Foto: Facebook: @McKameyAnimalCenter

La noticia del reencuentro se dio este jueves 26 de enero, lo que desde el inicio no se previó resultó convirtiéndose en realidad. La historia de Lilo y su familia tuvo un conmovedor momento que quedó grabado en una fotografía.

“Estamos trabajando activamente con la familia para brindarles un lugar seguro, refugio y recursos para permanecer juntos y enfrentar la falta de vivienda”, resaltaron desde el refugio en su publicación en Facebook, indicando que el apoyo era lo más integral posible.

Encuentran a perros perdidos del hombre que rompió en llanto en un aeropuerto de Turquía

Hace unos días un hombre se volvió tendencia en las redes sociales por su desesperada actuación en medio del aeropuerto de Estambul, luego de que la aerolínea en la que viajaba le informara que había perdido el rastro de sus cuatro perros, mismos que viajaban en la bodega del avión.

Pero este 26 de enero, el hombre en cuestión dio declaraciones a través de sus redes sociales explicando qué pasó después.

A través de las plataformas digitales el hombre se identifica como Joao Paulo de Costa y, además de aparecer con sus cuatro perros, lo que da un alivio a quienes continuaban preocupados por el destino de las mascotas, recalcó que su desesperación tenía que ver con el maltrato al que habrían sido sometidos los animales.

“Pocas veces podemos ver el despropósito y el descuido que les hicieron a mis hijos, nuestras mascotas de 4 patas no merecen este trato, no pueden ser tratadas como maletas u objetos”, comenzó indicando en la descripción de su video, resaltando uno de los dilemas recientes, el transporte de animales en aviones.

El momento en el que hombre se encontró de nuevo con sus mascotas - Foto: Instagram:@joaopaulodecosta/

“El propósito de este video nunca fue viralizarse (ni siquiera me di cuenta de que me filmaron, pero se volvió viral), todo esto solo sirvió para que todos observaran cómo suelen tratar el traslado aéreo de nuestros perros, terminé perdiendo contacto con ellos en el aeropuerto de mi conexión con Turquía, gracias a Dios y a la policía nos las arreglamos y los encontramos”, agregó Costa, resaltando que habría sido genuina su reacción, puesto que no tenía idea de que estaba siendo grabado.

Además, aprovechó para dejar un mensaje en el que hace una reflexión sobre su caso, indicando que gracias a la viralización del video también pudo agilizar que la aerolínea buscara a sus mascotas, pero posiblemente, no todas las personas tienen la misma suerte. “No podemos aceptar este tipo de trato nunca. Todo salió bien, pero ¿y si no fuera así? ¡Déjalo!”, indicó.