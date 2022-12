Perú: Dina Boluarte dijo en televisión estar sorprendida por el autogolpe decretado por Pedro Castillo

La nueva presidenta de Perú habló en televisión, en el programa de Milagros Leiva, en una entrevista en que se refirió a su sorpresa frente a la decisión de disolver el Congreso y causar un autogolpe de Estado, de parte de quien fuera su fórmula presidencial, el ahora expresidente Pedro Castillo.

“Hay muchas preguntas sin respuesta. Las personas que han estado cerca al presidente tienen una respuesta para el país. El país se pregunta por qué el golpe de estado. En aquel momento era su premier Betssy Chávez. Ella le debe una explicación al país” aseguró la mandataria, que fue posesionada el mismo 7 de diciembre, en que el ex presidente Castillo fue destituido y detenido.

La mandataria aseguró que había intentado hablar con el entonces presidente, para disuadirlo de tomar iniciativas como esa: “Cuando conversé con él siempre estaba sobre el tintero plantear una cuestión de confianza. Mi recomendación era que no lo haga. Tendamos los puentes de conversación y diálogo con los congresistas demócratas que apuestan por la gobernabilidad. Le dije que ordene su gobierno para cumplir con todas las personas” dice Boluarte en su entrevista con la reconocida periodista Leiva.

Alejada de Castillo

Boluarte contó en la entrevista que se fue alejando gradualmente del presidente, a medida que notaba que sus recomendaciones no tenían impacto en el mandatario. La mandataria ijo que poco a poco se fue sintiendo apartada de su papel en el gobierno.

Sobre la designación de Guido Bellido por ejemplo, quien fue Premier de el mandatario peruano e investigado por apología al terrorismo declaró que se sintió sorprendida: “Me sorprendió. Dije, bueno de la experiencia del señor Bellido esperemos que pueda conducir el gabinete y resolver los temas del país”.

Además aseguró que se sentía atacada actualmente por su condición de mujer: “No entiendo por qué los compañeros de izquierda atacan a una mujer que lo único que ha hecho es cumplir con lo que dice la constitución. Quién llevó al presidente a dar el golpe de Estado no fue Dina Boluarte. En consecuencia, creo que su enojo de ellos está mal direccionado. Deben redireccionar su cólera, su rabia a aquellas personas que han llevado a Pedro Castillo a cometer ese error del golpe. No es Dina Boluarte quien ha empujado a cometer ese error. Nunca he conspirado contra Pedro Castillo”, comentó la presidenta.