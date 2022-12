“Aquí los vamos a proteger”: López Obrador celebra llegada de la familia de Pedro Castillo a México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró este jueves 22 de diciembre la llegada de la familia del expresidente peruano Pedro Castillo: “Son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar y los vamos a proteger”, enfatizó.

La llegada a México de la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos, Arnold y Alondra, fue confirmada horas antes por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard. “Nuestro país ha honrado su tradición de asilo”, destacó.

En ese sentido, López Obrador recalcó en su comparecencia matutina de cada día, en esta ocasión desde Quintana Roo, que han hecho valer su derecho como país de otorgar asilo político y que “lo demás es un asunto de Perú”.

AMLO valoró que la detención de Castillo ha sido “un golpe del conservadurismo y de los mandamás de Perú” (sic), que al igual que en México y en otros países “son clasistas, racistas, y muy corruptos” y solo aspiran al control de “los intereses económicos” de sus territorios.

México es uno de los países de la región que más se ha pronunciado al respecto de lo que está ocurriendo en Perú desde que hace un par de semanas, el expresidente Castillo intentara sin éxito disolver el Congreso y convocar elecciones. Después de ver lo fallida de su maniobra, trató de refugiarse en la Embajada mexicana en Lima; sin embargo, fue interceptado y apresado por su propio equipo de seguridad.

En respuesta, el nuevo Gobierno peruano reprochó la “injerencia” que México estaría cometiendo con sus reacciones a lo que sucede dentro de sus fronteras, llegando incluso a pedir a López Obrador que pare de referirse sobre el asunto.

A pesar de que las autoridades peruanas han informado a las mexicanas de que Paredes está siendo investigada por organización criminal, no podrá ser extraditada mientras continúe estando en vigor el asilo político otorgado por López Obrador.

AMLO también criticó al Gobierno de Estados Unidos por crisis de Perú

AMLO también tuvo tiempo para criticar el papel de Estados Unidos en la crisis de Perú, al insinuar que Washington estuvo detrás de la caída de Castillo. López Obrador adelantó que planteará esta cuestión a su homólogo estadounidense, Joe Biden, durante la cumbre de América del Norte que se llevará a cabo el próximo 10 de enero en Ciudad de México.

“Que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como las del Perú, porque estén involucrados los estadounidenses o no en el Perú, hay sospechas porque no cuidan ni siquiera las formas”, dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia matutina.

AMLO hizo notar que “el primer mensaje después de la destitución del presidente Pedro Castillo (por parte del Parlamento) fue el de la embajadora de Estados Unidos en el Perú”, Lisa Kenna. Y “cuando declaran el estado de emergencia”, la diplomática fue a “entrevistarse con la presidenta nombrada por el Congreso (Dina Boluarte) en el Palacio de Lima”, añadió.

López Obrador sostuvo que abogará ante Biden por “ya no poner, quitar gobiernos en América Latina al antojo de nadie”, sino “respetar la soberanía de los pueblos, no vernos como adversarios, mucho menos como enemigos, tratarnos como aliados en todos los países de América”.

La Casa Blanca reconoció a Boluarte como presidenta un día después de la destitución de Castillo, quien se encuentra preso tras intentar el cierre del Legislativo, y elogió a las instituciones peruanas por garantizar la “estabilidad democrática”.

*Con información de Europa Press y la AFP.