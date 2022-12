Perú notificó a México que esposa del expresidente Castillo es investigada por corrupción

“En Perú no existe ninguna persecución política, impera el Estado de derecho y la separación de poderes”, dijo el primer ministro, Alberto Otárola.

El Gobierno de Perú notificó a México que la ex primera dama de ese país, Lilia Paredes, enfrenta un proceso en su contra por incurrir, presuntamente, en actos de corrupción. Así se lo advirtió el primer ministro, Alberto Otárola, quien dijo que la esposa del expresidente Pedro Castillo es investigada por el presunto delito de organización criminal.

Durante su primera rueda de prensa como primer ministro de Perú, insistió en que, en su comunicación con México, dejó en claro que contra Paredes no existe persecución política alguna.

“En Perú no existe ninguna persecución política, impera el Estado de derecho y la separación de poderes”, dijo el primer ministro, Alberto Otárola, nombrado este mismo miércoles por la presidenta peruana, Dina Boluarte, en el marco de una nueva reforma del gabinete ministerial, el segundo en sus apenas dos semanas de mandato.

Esta declaración se conoce en respuesta de las críticas de México por la situación política del país y después de que las autoridades del país centroamericano hayan confirmado que Paredes, junto con sus dos hijos menores de edad, está en su territorio, tras recibir asilo político.

Este beneficio fue concedido al amparo de la Convención de Caracas, que fue aceptado por Perú en virtud del respeto que las autoridades de ese país tienen por el Derecho Internacional, tal y como informó la emisora RPP.

Las relaciones entre ambas naciones latinoamericanas no atraviesan su mejor momento, más aún cuando desde México se han cuestionado las últimas decisiones relacionadas con Castillo y el ascenso a la Presidencia de Boluarte, hasta entonces ‘número dos’ del exmandatario.

En este contexto, Otárola hizo un llamado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que cese en sus referencias a Perú, al tiempo que se mostró decepcionado porque las relaciones “estén en un estado lamentable”.

“No vamos a permitir que siga causando intromisión”, enfatizó el funcionario.

López Obrador ha sido uno de los más firmes defensores de Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre y fue destituido por el Congreso. - Foto: SEMANA

México descarta romper relaciones diplomáticas con Perú

Por su parte, México descartó romper relaciones diplomáticas con Perú, pese a que el Gobierno del país andino declaró “persona non grata” a su embajador en Lima, tras tensiones bilaterales por la destitución del expresidente Castillo.

La Cancillería mexicana “ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer”, añadió el mandatario.

Al anunciar que declaraba “persona non grata” al embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, el gobierno peruano argumentó que las expresiones de López Obrador sobre la situación política en el país andino son una injerencia en sus asuntos internos.

“Vamos a defender siempre el derecho de asilo. Es parte de nuestra política exterior”, declaró el presidente mexicano.

López Obrador ha sido uno de los más firmes defensores de Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre y fue destituido por el Congreso. El presidente mexicano volvió a defender a Castillo este miércoles, al sostener que fue elegido por los peruanos y acusó al gobierno de ese país de reprimir a los manifestantes.

“Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político que son los que han mantenido esta crisis en ese país, por sus ambiciones personales, por sus intereses económicos”, afirmó López Obrador.

Las relaciones entre México y Perú empezaron a deteriorarse cuando a fines de 2021 López Obrador abogó por Castillo, arremetiendo contra los intentos del Congreso de removerlo del cargo.

*Con información de Europa Press y la AFP.